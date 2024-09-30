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Таємно від свого населення: Кремль збільшить витрати на армію до рекордної суми - ISW

Юрій Берендій
30 вересня 2024, 09:50
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Російський уряд намагається приховати збільшення видатків на армію, побоюючись втоми російського населення від війни, зазначили в ISW.
Таємно від свого населення: Кремль збільшить витрати на армію до рекордної суми - ISW
Кремль планує збільшити витрати на армію до рекордної суми / Колаж Главред, фото: УНІАН, Головне управління розвідки

Уряд Росії планує суттєво збільшити витрати на оборонні потреби у 2025 році, однак Кремль намагається змістити фокус на соціальні програми, щоб приховати посилення військових видатків. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що намагання російських політиків компенсувати значні військові витрати соціальними проєктами пов'язані зі зростаючим невдоволенням населення через війну.

Згідно з проектом федерального бюджету на 2025-2027 роки, схваленим урядом РФ, передбачається збільшення федеральних доходів на 12% у 2025 році, а частка нафтогазових надходжень зросте до 73%.

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За даними Bloomberg, оборонні витрати в 2025 році сягнуть 13,2 трильйона рублів (близько 140 мільярдів доларів), що перевищить 10,4 трильйона (близько 110 мільярдів доларів), запланованих на 2024 рік.

Таким чином, Росія у 2025 році витратить більше коштів на оборону та безпеку, ніж на освіту, охорону здоров'я, соціальні програми та економіку разом узяті. Окрім цього, Кремль збільшить фінансування секретних статей до 12,9 трильйона рублів (136 мільярдів доларів).

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 24 вересня запевнив, що уряд має намір виконати всі соціальні зобов'язання, зокрема щодо фінансування медицини, пенсій та національних проектів.

Водночас міністр фінансів Антон Силуанов визнав, що значні кошти спрямовуються на так звану "спеціальну воєнну операцію" (СВО), але зазначив, що 40 трильйонів рублів (близько 424 мільярдів доларів) протягом шести років будуть витрачені на 19 національних проектів, що вдвічі більше порівняно з періодом 2019-2024 років.

Також планується витратити 180 мільярдів рублів (приблизно 1,9 мільярда доларів) на модернізацію інфраструктури та пільгові іпотечні програми.

"Кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підігрівати громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу Кремля до соціальних проектів", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Економічні проблеми Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія планує завершити війну в Україні до кінця 2025 — початку 2026 року, оскільки пізніше вона зіткнеться з серйозними економічними проблемами та потребою в мобілізації.

Туреччина не планує обговорювати з Росією відновлення роботи платіжної системи "Мир", повідомляє The Moscow Times. Турецькі держбанки досі не отримали вказівок щодо вирішення проблем із банківськими переказами між двома країнами, і через загрозу вторинних санкцій п'ять турецьких банків більше не прийматимуть "Мир".

Керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко переконаний, що Росія може підготуватися до збройної агресії проти країн НАТО до 2030 року. Санкції Заходу, великі втрати та відсутність значної військової допомоги від Китаю, Ірану та КНДР наразі стримують перебудову економіки РФ "під війну". Проте навіть за теперішніх темпів підтримки Росія може бути готова до агресії проти НАТО протягом наступних шести років.

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