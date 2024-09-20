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Путін скасовує поїздку до Ердогана: в якій важливій угоді Анкара відмовила РФ

Даяна Швець
20 вересня 2024, 20:17
586
На тлі проблем із платежами та падіння товарообігу диктатор РФ Володимир Путін навіть відмовився їхати до Туреччини.
Путін скасовує поїздку до Ердогана: в якій важливій угоді Анкара відмовила РФ
Туреччина не буде відновлювати роботу платіжної системи РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Відновлення роботи російської платіжної системи "Мир" влада Туреччини з Росією обговорювати не збирається. Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними видання, турецькі держбанки все ще не отримали жодних вказівок щодо розв'язання проблем із банківськими переказами між Туреччиною і Росією.

Через загрозу вторинних санкцій аж п'ять турецьких банків більше не прийматимуть "Мир".

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Починаючи з січня 2024 року, турецькі банки стали відмовлятися працювати з платежами з Росії. Всі спроби російської влади хоч якось домовитися з Анкарою виявилися марними і вже на початок осені майже всі банки Туреччини вирішили відмовитися від обслуговування угод, пов'язаних із Росією і Білоруссю.

"Кредитні організації намагаються "убезпечити себе від можливих проблем у майбутньому у вигляді потенційних обмежень та санкцій", пояснило джерело ТАРС. Щоб продовжувати обслуговувати російсько-турецьку торгівлю, в країні, за його словами, де-факто залишився єдиний банк Emlak Katılım. Він здійснює платежі в лірах і рублях, тоді як угоди в доларах та євро багато турецьких банків відразу блокують", - пояснює видання.

Загострення між Москвою та Анкарою досягло такого піку, що на тлі проблем із платежами та падіння товарообігу президент РФ Володимир Путін скасував візит до Туреччини, який мав відбутися в середині лютого та міг стати першою його поїздкою до країни НАТО з початку війни.

Як пояснює в ефірі телеканалу FREEДОМ економіст Олег Устенко, турецькі банки не збираються ризикувати ані своєю репутацією, ані тим більше внаслідок санкцій раптом бути відрізаними від міжнародних фінансових ринків.

"Зрозуміло, що вони відмовляють у будь-якому обслуговуванні компаніям, які не просто з Росії, мають прописку в Росії, але й тим, які можуть навіть підозрюватися у зв’язках із росіянами. Я не знаю, наскільки в публічній площині вже з’явилася ця інформація, принаймні за сигналами, які є, схоже, що це саме так працює. Я розмовляв зі своїми колегами з Туреччини й розумію, що вони чітко бачать ці ризики, які можуть бути у них від цієї співпраці", — коментує ситуацію економіст.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проводить "політику балансу". На початку липня він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Казахстані, а пізніше взяв участь у саміті НАТО у Вашингтоні, присвяченому російській загрозі.

Туреччина підтримує зв'язки з Москвою та не дотримується санкцій проти РФ, які підтримала більшість партнерів країни по НАТО.

Туреччина постачає Києву безпілотники і військові кораблі, але продовжує купувати російську нафту і газ. Вона відігравала активну дипломатичну роль, максимально використовуючи свою позицію чорноморського сусіда як Росії, так і України. Анкара виступила посередником в укладенні угоди про постачання українського зерна.

Туреччина та Україна - останні новини

Нещодавно російський економічний аналітик Анатолій Несміян прокоментував, як Туреччина серйозно підставила Росію. За його словами, санкції продовжують послідовно та систематично душити російську економіку.

Ба більше, нещодавно у Туреччині заявили про переговори з Росією на певних умовах. Він заявив, що затягування повномасштабної війни країни-агресора Росії та України є недоречним, однак це ні в якому разі не означає, що Україна має здатися.

Ба більше, Ердоган зробив випад на адресу Заходу через Україну. Анкара продовжує працювати над встановленням миру і стабільності, заявив президент Туреччини.

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