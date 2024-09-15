РФ хоче завершити війну до 2026 року: Буданов розкрив, що стоїть за цим дедлайном

Серйозні економічні та соціально-політичні проблеми в Росії можуть загостритися з середини 2025 року, заявив керівник ГУР Кирило Буданов.

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Росія або перемагає, або зникає з геополітичної карти – Буданов / Колаж: Главред, фото: 3 окрема танкова Залізна бригада, УНІАН

Російське керівництво має намір завершити війну в Україні до кінця 2025 - початку 2026 року. Для Росії це критичний термін, аби досягти перемоги, оскільки з середини 2025 року країна зіткнеться з серйозними економічними проблемами та потребою в мобілізації. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов, посилаючись на російські дані.

"2025 рік для них, рубіж 25-го – початок 26-го – він для них ключовий. Вони й хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, – це горизонт від 30 років, – випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть", - сказав Буданов на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 13−14 вересня, організованій Фондом Віктора Пінчука, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, Росія вже відчуває економічний спад, але пік проблем очікується влітку 2025 року. Наразі РФ намагається адаптуватися до вже відчутного економічного спаду.

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"Але це ще далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим, до речі, пов’язано багато процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти у цей період так, як би їм хотілося", - зазначив Буданов.

Крім того, питання недобору до російської армії стає все гострішим. Глава ГУР стверджує, що втома від війни в Росії існує, оскільки війна вже зачепила велику кількість населення.

"У цей період (влітку 2025 року) вони зіткнуться з дилемою - або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трішки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути врешті-решт критичним", - додав він.

Як населення РФ сприймає війну в Україні

Буданов також підкреслив, що багато росіян справді радіють захопленню понад 30% України та високим зарплатам у російській армії. Водночас кількість добровольців скорочується, що призводить до підвищення одноразових виплат при підписанні контракту.

На соціально-психологічний стан російського населення вплинули й зусилля України з перенесення бойових дій на територію Росії. ОпераціяЗСУ в Курській області змінила світогляд росіян.

"Це змінило світогляд (росіян). До цього все російське населення жило в парадигмі, що, як би там не було, ми дуже потужна країна, ми найсильніші у світі… І ось, з першими вибухами, скажімо так, у Москві та по території Російської Федерації і так далі, цей міф був зруйнований", - наголосив Буданов.

Голова української військової розвідки заявив, що у разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаться лише дві наддержави - США та Китай, а Росія втратить своє місце серед них. Тому керівництво РФ робитиме все можливе, щоб перемогти.

"Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з усіх світових процесів. Все, на що вони можуть розраховувати - це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує", - розповів Буданов, посилаючись на російські документи.

Що Буданов раніше говорив про терміни завершення війни У квітні 2023 року очільник ГУР України Кирило Буданов говорив, що ЗСУ готуються до потужного контрнаступу і масштабного звільнення земель. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні. На запитання про те, коли закінчиться війна, Буданов сказав: "У дуже-дуже близькому майбутньому". Також Буданов говорив, що єдиний можливий варіант завершення війни - це повернення до адмінкордонів 1991 року. У жовтні Буданов змінив свій прогноз і сказав, що війна в Україні не закінчиться у 2023 році. За його словами, Україна "вибилася з графіка". Також глава ГУР прогнозував, що українські військові підуть у новий контрнаступ уже навесні 2024 року. "Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він (наступ, - Главред) закінчиться, тоді почнеться наш", - сказав Буданов. У лютому 2024 року глава ГУР України Кирило Буданов заявляв, що не бачить потенціалу для масштабного наступу російських окупантів або зміни лінії фронту в короткостроковій перспективі. В інтерв'ю CNN він заявив, що "найближчі півроку на фронті будуть цікавими, оскільки оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", а Україна відновлюватиме справедливість.

"План перемоги" України - що відомо

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський планує представити Сполученим Штатам свій план перемоги у війні з Росією. Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що мета цього документу - домогтися скасування обмежень на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Зеленський також повідомив, що план перемоги України обговорювався під час зустрічі з делегацією Конгресу США. Він підкреслив, що всі деталі плану будуть передані президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

Як повідомляв Главред, операція ЗСУ в Курській області є частиною масштабного "плану перемоги" України, який складається з п'яти ключових пунктів.

Крім цього, Зеленський зазначив, що йому невідомо про наявність будь-якого мирного плану закінчення війни в Україні з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Що передбачає "план перемоги" Зеленського читайте у матеріалі Главреду.

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