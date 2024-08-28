Території в обмін на демілітаризацію: як еліта РФ бачить кінець війни - FP

Більшість опитаних представників російської еліти вважали, що Росія не зможе захопити великі українські міста, такі як Харків, силою зброї.

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Як еліта РФ бачить кінець війни з Україною / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Міноборони РФ, wikimedia.org

Видання Foreign Policy поговорило з широким колом представників російської еліти і дізналося їхні уявлення про війну і про те, як вона зрештою має закінчитися.

"Лише незначна меншість вважала, що Росія повинна боротися за повну перемогу в Україні, включно з анексією нових великих ділянок української території або створенням проросійського режиму в Києві. Значна більшість хотіла якнайшвидшого припинення вогню приблизно за наявними лініями фронту. Існує велика впевненість у тому, що українські військові ніколи не зможуть прорватися і відвоювати значні обсяги втрачених Україною територій", - пише видання.

Зазначається, що вторгнення ЗСУ в Курську область не змінило основних російських розрахунків і поглядів - не в останню чергу через успіхи російської армії на Донбасі.

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Більшість опитаних представників російської еліти вважали, що Росія не зможе захопити великі українські міста, такі як Харків, силою зброї. Вони вказували на те, що взяття навіть таких невеликих міст, як Бахмут, за сильного українського опору займає багато часу, призводить до великих втрат і величезних руйнувань. Тому будь-які сільські райони Харківської області, які можуть бути захоплені, мають розглядатися не як призи, а як розмінна монета в майбутніх переговорах.

Водночас усі опитані FP представники російської еліти заявляли, що не може бути ніякого відходу з території, що належить Росії в чотирьох українських областях. При цьому більшість висловили думку, що будь-яка територія в інших областях, таких як Харківська, може бути повернута Україні в обмін на її демілітаризацію.

Більшість співрозмовників видання також зазначили, що якщо під час переговорів Захід погодиться з ключовими російськими вимогами, Росія знизить рівень інших. Так, з приводу російської вимоги про "денацифікацію" України кілька людей сказали, що Росія все одно повинна прагнути до "дружнього" уряду в Києві, тобто до зміни режиму, оскільки дуже важко уявити, що будь-який вільно обраний український уряд буде доброзичливо ставитися до Росії.

Також опитані одностайно визнали, що немає жодних шансів на міжнародне офіційне та юридичне визнання російської анексії українських територій, і Росія не наполягатиме на цьому. Зазначається, що це буде відкинуто не тільки Україною та Заходом, а й Китаєм, Індією та Південною Африкою, жодна з яких не визнала російську анексію Криму 2014 року.

Що таке Foreign Policy? "Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше, президент України заявив, що у вересні Україна представить США свій "план перемоги". Цей план буде представлений обом кандидатам у президенти США — Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Командувач Силами спеціальних операцій бригадний генерал Олександр Трепак говорив, що воювати доведеться довго, а карати російських злочинців - ще довше.

Також повідомлялось, що Україна робитиме усе, щоб змусити російського лідера Володимира Путіна припинити війну дипломатично. Країна битиметься заради перемоги, навіть якщо дипломатичний шлях завершення війни не буде успішним, а західні партнери здадуться.

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