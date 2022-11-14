В РНБО назвали дві головні загрози для Херсона

Данілов / president.gov.ua, УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав дві головні загрози для Херсона.

В ефірі телемарафону Данілов заявив, що це мінування і нерозірвані снаряди окупантів, а також можливі обстріли міста з лівого берега Дніпра.

"Що стосується Херсона. Є дві загрози. Перша - це безпосередньо на території, ті речі, які залишили терористи. Мова про наявність вибухових пристроїв. На жаль, у нас вже є летальні випадки, коли сапери загинули...", - зазначив Данілов.

За його словами, другою загрозою для звільненого обласного центру є ймовірні обстріли з боку російської армії.

"Що стосується Збройних сил РФ, які знаходяться на Лівому березі Дніпра, якщо вони почнуть обстріли Херсона, нам є, чим відповідати. Але з урахуванням їхньої поведінки, ми не можемо на сьогоднішній день забезпечити 100% контроль на території Херсона, тому наголошуємо, не поспішайте повертатися", - додав секретар РНБО.

Реакція РФ на візит Зеленського

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не хоче сприймати те, що ЗСУ повернули захоплені херсонські території. Він продовжує розповідати казки про те, що Херсон - нібито "територія РФ".

"Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ", - сказав Пєсков.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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