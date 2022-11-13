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Найбільший провал РФ після втечі з-під Києва: окупанти не змогли утримати Херсон - ВВС

13 листопада 2022, 14:26

Звільнення Херсона стало вершиною ретельно спланованої послідовності військових дій, які почалася ще в липні.

ВСУ, Херсон
ЗСУ звільнили Херсон / Reuters

Залишений російськими окупантами Херсон став єдиним обласним центром України, який змогли захопити росіяни.

"Як і невдале захоплення Києва, утримання Херсона стало просто неможливим", - йдеться в матеріалі ВВС.

Операція зі звільнення Херсона

Відзначається, що звільнення Херсона стало вершиною ретельно спланованої послідовності військових дій, яка почалася ще в липні.

Нагадується, що ізолювавши російські сили і переконавши Москву в тому, що Херсон ось-ось буде атакований, Київ почав блискавичний наступ навколо Харкова, захопивши Москву зненацька.

Крім того, в результаті вибуху був "перекритий" Керченський міст, що зв'язує Росію з окупованим Кримом. Так була перерізана одна з ключових артерій постачання військ РФ.

Автори матеріалу нагадують, що раніше Володимир Путін заявляв про те, що Херсон буде Росією "назавжди", після організованого Москвою "референдуму".

"Воєнний стан його військ на захід від річки Дніпро ставав все більш ненадійним. Тихо і переважно вночі почався відхід Росії", - додали у ВВС.

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.

Читайте більше:

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