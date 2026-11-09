"Україна матиме інші обриси": Трамп натякнув на зміну кордонів після угоди

Президент США назвав взаємну ненависть Зеленського та Путіна головною причиною того, що війна досі триває.

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Трамп натякнув на зміну кордонів України після укладення мирної угоди / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

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Трамп вважає, що мирна угода щодо України вже близько

Після війни Україна матиме "дещо інші обриси"

Перешкодою для миру він назвав ненависть Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп натякнув, що Україна за підсумками мирного врегулювання може зазнати територіальних змін, і запевнив, що домовленість про завершення війни вже близька. Про це американський лідер заявив в інтерв’ю для YouTube-каналу програми 60 Minutes.

Журналіст запитав, чи розраховує Трамп, що підсумком стане збереження вільної та незалежної держави. Прямої відповіді господар Білого дому не дав, однак висловив упевненість, що компроміс є можливим.

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"Гадаю, ми укладемо угоду, і я думаю, що це станеться. У підсумку Україна матиме дещо інші обриси. Послухайте, цієї війни взагалі не мало бути", - сказав американський лідер.

Відео із заявою Трампа дивіться за посиланням.

Ведучий нагадав, що, повертаючись до влади, Трамп обіцяв швидко припинити бойові дії, однак вони тривають. На запитання про головну перешкоду на шляху до миру президент США відповів так:

"Ненависть між Зеленським і Путіним... Якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася. Жодних шансів. Але вона почалася, тому я успадкував цю війну. Я вважаю, що ми дуже близькі до укладення угоди", - заявив Трамп.

Відповісти, кому він довіряє більше - президенту України Володимиру Зеленському чи російському диктатору Володимиру Путіну - Трамп відмовився. Він лише зазначив, що має добрі стосунки з обома і незабаром відбудеться зустріч. Ймовірно, йдеться про переговори України, США та РФ в Абу-Дабі, заплановані на 10–11 листопада.

Трамп також заявив, що війна закінчиться лише завдяки йому особисто. На зауваження, що позиція Зеленського зрозуміліша, адже саме Росія вторглася в Україну, він погодився, але додав, що під час першої зустрічі сторін Москва нібито зіткнулася з проявом великої неповаги. Президент США вкотре наголосив, що за чотири роки його першого терміну повномасштабної війни не було, хоча Путін, за його словами, дуже цього прагнув.

"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії": Трамп про санкції та зброю

Трамп відкинув думку про те, що Путін водить його за ніс. Журналіст звернув увагу, що президент США вкотре обіцяє швидкий мир, хоча перешкодою, судячи з усього, виступає Кремль. Ведучий також згадав про скорочення допомоги Україні та угоду щодо дизельного палива з РФ.

"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я... Подивіться, що я зробив з ними у торгівлі, які санкції запровадив і все інше... Я не скасовував санкції щодо дизельного палива. Я дозволив Росії постачати не нам, а всьому світу тисячі й тисячі барелів нафти та дизельного палива, яких світ потребував", - наголосив президент США.

Дивіться відео заяви Трампа за посиланням.

Свою роль у підтримці Києва Трамп протиставив політиці Барака Обами. За його словами, попередник давав Україні простирадла, тоді як він передав тисячі одиниць протитанкової зброї.

На зауваження ведучого, що зараз Україна отримує озброєння від Європи, Трамп одразу заперечив. За його версією, постачальниками, як і раніше, залишаються США, змінився лише платник.

"Я передаю зброю Європі, продаю її за повну ціну, і вони нам платять... У Європи є гроші. Європа могла б заплатити, але ніхто про це не попросив", - сказав Трамп.

Окремо глава Білого дому дорікнув адміністрації Джо Байдена за виділені Україні 350 млрд доларів, назвавши це рішення неймовірно нерозумним. При цьому він віддав належне українським військовим.

"І, до речі, Україні вистачило мужності використовувати цю зброю, бо для цього теж потрібна сміливість. І українці показали себе дуже грізною силою. Але у них була найкраща зброя на Землі, а ми нічого не отримали натомість", - визнав Трамп.

Хто обмежував роботу Starlink

Ще однією темою інтерв’ю став інцидент із обмеженням роботи систем Starlink і Starshield в Україні. На запитання, хто насправді контролює зв’язок у зоні бойових дій - він чи мільярдер Ілон Маск - Трамп відповів, що нічого про це не знає. За його словами, це точно був не він, і навряд чи Маск.

"Не було доведено, що швидкість дійсно знижували. У цій війні багато брехні. Але я знаю одне: коли я про це почув, швидкість знову підвищили", - зазначив глава Білого дому.

​Starlink / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Інтерв’ю Дональда Трампа каналу 60 Minutes:

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, Україна та Росія за посередництва США проведуть новий раунд тристоронніх переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі. Планується обговорити домовленості щодо безпеки, деескалації, гуманітарні питання та подальші кроки до мирного врегулювання.

Країна-агресор Росія відправить на тристоронні переговори в Абу-Дабі делегацію з п’яти осіб на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським. До її складу також увійшли заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін, начальник ГРУ Генштабу РФ Ігор Костюков та представник Генштабу Юрій Жигарловський.

Президент США Трамп заявив, що завершення війни в Україні може обернутися масштабною угодою, яка вийде далеко за межі українського питання і торкнеться всієї Європи.

Пізніше спеціальний представник американського лідера Джаред Кушнер розкрив деталі можливої угоди та визначив п’ять цілей нової архітектури безпеки Європи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея президента США розпочати з нової архітектури безпеки в Європі, поки країна-агресор Росія не хоче говорити про завершення війни, є небезпечною. За словами глави держави, з боку Москви немає жодних сигналів про готовність до миру.

Буданов оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі

Голова Офісу президента Кирило Буданов візьме участь у тристоронніх переговорах із США та Росією, які відбудуться в Абу-Дабі. Істотного прориву він не очікує. Про це повідомив кореспондент CBS News Ейдан Стретч після бесіди з Будановим.

За словами голови ОП, зустріч в Абу-Дабі не буде заключною, а сторони мають обговорити готовність завершити війну. Свою оцінку майбутнього раунду Буданов сформулював коротко.

"Ці переговори - не останні", - заявив голова Офісу президента.

Глава ОПУ вважає прогресом сам факт того, що делегації України та Росії погодилися зустрітися особисто.

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"60 minutes" "60 minutes" - головне американське суспільно-політичне телешоу, створене Доном Г'юїттом, безперервно транслюється на каналі CBS з 1968 року. У травні 2002 року телешоу посіло 6-е місце у списку п’ятдесяти найвеличніших телешоу всіх часів за версією часопису TV Guide. За оцінками газети The New York Times, це шоу є одним із найшанованіших суспільно-політичних проєктів на американському телебаченні.

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