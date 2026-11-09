Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Україна матиме інші обриси": Трамп натякнув на зміну кордонів після угоди

Анна Ярославська
9 листопада 2026, 06:57
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент США назвав взаємну ненависть Зеленського та Путіна головною причиною того, що війна досі триває.
Трамп, карта України
Трамп натякнув на зміну кордонів України після укладення мирної угоди / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Читайте в матеріалі:

  • Трамп вважає, що мирна угода щодо України вже близько
  • Після війни Україна матиме "дещо інші обриси"
  • Перешкодою для миру він назвав ненависть Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп натякнув, що Україна за підсумками мирного врегулювання може зазнати територіальних змін, і запевнив, що домовленість про завершення війни вже близька. Про це американський лідер заявив в інтерв’ю для YouTube-каналу програми 60 Minutes.

Журналіст запитав, чи розраховує Трамп, що підсумком стане збереження вільної та незалежної держави. Прямої відповіді господар Білого дому не дав, однак висловив упевненість, що компроміс є можливим.

відео дня

"Гадаю, ми укладемо угоду, і я думаю, що це станеться. У підсумку Україна матиме дещо інші обриси. Послухайте, цієї війни взагалі не мало бути", - сказав американський лідер.

Відео із заявою Трампа дивіться за посиланням.

Знімок екрана

Ведучий нагадав, що, повертаючись до влади, Трамп обіцяв швидко припинити бойові дії, однак вони тривають. На запитання про головну перешкоду на шляху до миру президент США відповів так:

"Ненависть між Зеленським і Путіним... Якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася. Жодних шансів. Але вона почалася, тому я успадкував цю війну. Я вважаю, що ми дуже близькі до укладення угоди", - заявив Трамп.

Відповісти, кому він довіряє більше - президенту України Володимиру Зеленському чи російському диктатору Володимиру Путіну - Трамп відмовився. Він лише зазначив, що має добрі стосунки з обома і незабаром відбудеться зустріч. Ймовірно, йдеться про переговори України, США та РФ в Абу-Дабі, заплановані на 10–11 листопада.

Трамп також заявив, що війна закінчиться лише завдяки йому особисто. На зауваження, що позиція Зеленського зрозуміліша, адже саме Росія вторглася в Україну, він погодився, але додав, що під час першої зустрічі сторін Москва нібито зіткнулася з проявом великої неповаги. Президент США вкотре наголосив, що за чотири роки його першого терміну повномасштабної війни не було, хоча Путін, за його словами, дуже цього прагнув.

"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії": Трамп про санкції та зброю

Трамп відкинув думку про те, що Путін водить його за ніс. Журналіст звернув увагу, що президент США вкотре обіцяє швидкий мир, хоча перешкодою, судячи з усього, виступає Кремль. Ведучий також згадав про скорочення допомоги Україні та угоду щодо дизельного палива з РФ.

"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я... Подивіться, що я зробив з ними у торгівлі, які санкції запровадив і все інше... Я не скасовував санкції щодо дизельного палива. Я дозволив Росії постачати не нам, а всьому світу тисячі й тисячі барелів нафти та дизельного палива, яких світ потребував", - наголосив президент США.

Дивіться відео заяви Трампа за посиланням.

Знімок екрана

Свою роль у підтримці Києва Трамп протиставив політиці Барака Обами. За його словами, попередник давав Україні простирадла, тоді як він передав тисячі одиниць протитанкової зброї.

На зауваження ведучого, що зараз Україна отримує озброєння від Європи, Трамп одразу заперечив. За його версією, постачальниками, як і раніше, залишаються США, змінився лише платник.

"Я передаю зброю Європі, продаю її за повну ціну, і вони нам платять... У Європи є гроші. Європа могла б заплатити, але ніхто про це не попросив", - сказав Трамп.

Окремо глава Білого дому дорікнув адміністрації Джо Байдена за виділені Україні 350 млрд доларів, назвавши це рішення неймовірно нерозумним. При цьому він віддав належне українським військовим.

"І, до речі, Україні вистачило мужності використовувати цю зброю, бо для цього теж потрібна сміливість. І українці показали себе дуже грізною силою. Але у них була найкраща зброя на Землі, а ми нічого не отримали натомість", - визнав Трамп.

Хто обмежував роботу Starlink

Ще однією темою інтерв’ю став інцидент із обмеженням роботи систем Starlink і Starshield в Україні. На запитання, хто насправді контролює зв’язок у зоні бойових дій - він чи мільярдер Ілон Маск - Трамп відповів, що нічого про це не знає. За його словами, це точно був не він, і навряд чи Маск.

"Не було доведено, що швидкість дійсно знижували. У цій війні багато брехні. Але я знаю одне: коли я про це почув, швидкість знову підвищили", - зазначив глава Білого дому.

​Starlink / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Інтерв’ю Дональда Трампа каналу 60 Minutes:

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, Україна та Росія за посередництва США проведуть новий раунд тристоронніх переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі. Планується обговорити домовленості щодо безпеки, деескалації, гуманітарні питання та подальші кроки до мирного врегулювання.

Країна-агресор Росія відправить на тристоронні переговори в Абу-Дабі делегацію з п’яти осіб на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським. До її складу також увійшли заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін, начальник ГРУ Генштабу РФ Ігор Костюков та представник Генштабу Юрій Жигарловський.

Президент США Трамп заявив, що завершення війни в Україні може обернутися масштабною угодою, яка вийде далеко за межі українського питання і торкнеться всієї Європи.

Пізніше спеціальний представник американського лідера Джаред Кушнер розкрив деталі можливої угоди та визначив п’ять цілей нової архітектури безпеки Європи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея президента США розпочати з нової архітектури безпеки в Європі, поки країна-агресор Росія не хоче говорити про завершення війни, є небезпечною. За словами глави держави, з боку Москви немає жодних сигналів про готовність до миру.

Буданов оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі

Голова Офісу президента Кирило Буданов візьме участь у тристоронніх переговорах із США та Росією, які відбудуться в Абу-Дабі. Істотного прориву він не очікує. Про це повідомив кореспондент CBS News Ейдан Стретч після бесіди з Будановим.

За словами голови ОП, зустріч в Абу-Дабі не буде заключною, а сторони мають обговорити готовність завершити війну. Свою оцінку майбутнього раунду Буданов сформулював коротко.

"Ці переговори - не останні", - заявив голова Офісу президента.

Глава ОПУ вважає прогресом сам факт того, що делегації України та Росії погодилися зустрітися особисто.

Інші новини:

"60 minutes"

"60 minutes" - головне американське суспільно-політичне телешоу, створене Доном Г'юїттом, безперервно транслюється на каналі CBS з 1968 року. У травні 2002 року телешоу посіло 6-е місце у списку п’ятдесяти найвеличніших телешоу всіх часів за версією часопису TV Guide. За оцінками газети The New York Times, це шоу є одним із найшанованіших суспільно-політичних проєктів на американському телебаченні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін новини України та світу війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не лише завершення війни: Рубіо назвав ключову тему переговорів в Абу-Дабі

Не лише завершення війни: Рубіо назвав ключову тему переговорів в Абу-Дабі

08:20Війна
Дрони атакували Кременчук: семеро поранених, серед них 16-річний підліток

Дрони атакували Кременчук: семеро поранених, серед них 16-річний підліток

08:18Війна
У Ленінградській області горить великий НПЗ: під загрозою — паливо для Петербурга

У Ленінградській області горить великий НПЗ: під загрозою — паливо для Петербурга

07:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Який предмет одягу допоможе зменшити вологість у ванній: незвичний лайфхак

Який предмет одягу допоможе зменшити вологість у ванній: незвичний лайфхак

Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

Після 9 листопада у 4 знаків китайського зодіаку нарешті все налагодиться

Після 9 листопада у 4 знаків китайського зодіаку нарешті все налагодиться

Жоржини пишно зацвітуть навесні: як правильно викопати та зберегти бульби

Жоржини пишно зацвітуть навесні: як правильно викопати та зберегти бульби

Путін відправляє на переговори з Україною делегацію вищого рівня - Bloomberg

Путін відправляє на переговори з Україною делегацію вищого рівня - Bloomberg

Останні новини

08:20

Не лише завершення війни: Рубіо назвав ключову тему переговорів в Абу-Дабі

08:18

Дрони атакували Кременчук: семеро поранених, серед них 16-річний підлітокФото

07:40

У Ленінградській області горить великий НПЗ: під загрозою — паливо для Петербурга

06:57

"Україна матиме інші обриси": Трамп натякнув на зміну кордонів після угодиВідео

05:40

Людей закликають протирати дверні ручки оцтом: у чому причинаВідео

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по ІрануПровал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану
05:05

На одних чекає злет, на інших — випробування: прогноз Таро на 2027 рік

04:04

Який предмет одягу допоможе зменшити вологість у ванній: незвичний лайфхак

03:37

Всесвіт відкриє нові двері: трьох знакі китайського зодіаку чекає удача

01:10

Людство на межі катастрофи: з’явилося лякаюче попередження

Реклама
08 листопада, неділя
23:25

У місці прильоту завали: РФ вдарила по великому об’єкту енергетики на півдні

22:32

Українців попередили про жорсткі відключення електроенергії: графіки на 9 листопада

22:18

Загроза нового масованого удару: які міста та об'єкти може атакувати РФ

21:25

Кухонні рушники знову стануть м’якими та пухнастими: домашній спосіб без хіміїВідео

21:02

РФ атакувала дронами Кременчук: горять будинок і готель, є постраждаліФото

21:01

Російська співачка-прихильниця Путіна поставила собі пам’ятник біля власної могили

20:27

У Києві запроваджують нові схеми транспортного сполучення: як дістатися між берегами

20:06

Удача обере трьох щасливчиків: кому відкриються двері до нового життя

19:40

"Чи наважиться Москва цього разу": Невзлін — про "дружбу" між РФ та ІраномПогляд

19:29

Перехоплення "Орєшніка" в космосі: Україна розробляє новий захист від ракет

19:26

Білизна висохне навіть без опалення: одна хитрість працює безвідмовноВідео

Реклама
18:44

Як зберігати яблука взимку, щоб вони не гнили та залишалися хрусткими

18:39

Які речі не варто прати в гарячій воді: вони швидко втратять колір і формуВідео

18:27

Акумулятор автомобіля взимку: як виявити розряд до перших проблем із запуском

18:25

У Сенаті зробили важливу заяву щодо відновлення військової допомоги США Україні

17:52

Безкоштовний проїзд і резерв автобусів: Зеленський анонсував зміни для Києва

17:29

Бюджетний ремонт за копійки: як радикально перетворити стару кухонну плитку

17:09

Європа долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі – що відомо

17:08

Чому в Нідерландах не вішають штори: причина криється в давній традиції

16:48

Де поставити герань на зиму: садівники назвали найкраще місце

16:27

У Трампа висунули нову ідею щодо "великої угоди" з РФ: у WP дізналися подробиці

16:20

Чи побачать українці долар по 50 гривень: названо курс до кінця 2026 року

16:19

Навіщо класти лимонну шкірку у відро для сміття: простий побутовий секрет

15:58

Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

15:41

Жирні плями зникнуть ще до прання: незвичний спосіб врятувати улюблений одягВідео

15:14

ЗСУ завдали удару по дроновому центру "Рубікон" та ще трьох цілях РФ - Генштаб

15:13

РФ обрала тактику тиску на Україну взимку: Буданов розкрив задум Москви

14:48

Стара губка для посуду ще стане в пригоді - сім цікавих способів використання

14:20

Після 9 листопада у 4 знаків китайського зодіаку нарешті все налагодиться

14:00

Селін Діон влаштувала рок-н-рольне шоу на концерті Metallica

13:56

Росія вдарила по будинках і підприємству в Дніпрі - є жертва, місто без світлаФото

Реклама
13:36

Трамп може посилити тиск на Україну: The Guardian попередила про небезпечний сценарій

13:27

Китайський гороскоп на завтра, 9 листопада: Тиграм — поклик серця, Півням — прогрес

13:14

Гороскоп Таро на завтра, 9 листопада: Овнам — почати все спочатку, Левам — довіряти інтуїції

13:04

Тест на IQ: потрібно знайти три зірки серед сніжинок за 40 секунд

12:32

Зірка серіалу "Пуститися берега" наклав на себе руки: що він зробив

11:52

Світло вимикають без черг: у частині України запровадили аварійні відключення

11:44

Чому японці не зливають воду з ванни одразу: пояснення незвичної традиції

11:41

Як почистити москітну сітку, не знімаючи її з вікна: навіть виходити не потрібноВідео

11:34

Україну накриють дощі, мокрий сніг і заморозки: коли погода різко зміниться

11:24

Як запекти картоплю з хрусткою скоринкою: секрети шеф-кухарів

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти