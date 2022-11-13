Зеленський вирішить, коли говорити з РФ - звільнення Херсона нічого не змінює - Генштаб Британії

Деокупація Херсона жодним чином не пов'язана з потенційними перемовинами України з Росією, сказав глава Комітету начальників штабів Британії Тоні Радакін.
На Заході повинні розуміти і визнавати, що президент Володимир Зеленський сам вирішуватиме, коли для України буде оптимальний момент для перемовин з Росією. Звільнення Херсону не впливає на питання, пов'язані з потенційним діалогом. Про це заявив глава Комітету начальників штабів Великобританії, адмірал Тоні Радакін.
В інтерв'ю BBC він розповів про те, що рішення щодо можливого діалогу України з Росією залишається за Зеленським. Саме він визначить, коли для української нації буде найбільш вигідно вести діалог з Москвою.
"Ми повинні проявляти повагу і визнати, що саме президент Володимир Зеленський визначатиме для своєї нації, коли буде відповідний момент для перемовин", - зазначив Радакін.
Також Тоні Радакін підкреслив, що "звільнення Херсона в цьому контексті не має жодного значення", а офіційний Лондон продовжить надавати підтримку українській державі.
Перемовини України та Росії
Президент Володимир Зеленський 10 листопада заявив, що Україна готова говорити з Росією.
Однак це вже має бути інша держава, яка визнає себе окупантом. За його словами, від Путіна немає жодного конструктиву – він говорить мовою ультиматумів.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія ще не дозріла для перемовин з Україною і виведення військ з нашої території.
Як вважає чиновник, реальний діалог може розпочатися після того, як ЗСУ звільнять Донецьк або Луганськ.
Глава делегації України на перемовинах з РФ Давид Арахамія заявив, що діалог з Москвою після успіхів ЗСУ на південному фронті не актуальний. Київ готовий розмовляти тільки в тому випадку, якщо будуть виконані умови, серед яких – відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків, покарання злочинців і гарантії ненападу Росії в майбутньому.
Дивіться відео ТСН - Подоляк оцінив ймовірність перемовин Києва з Москвою
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