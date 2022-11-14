'На Москву наступати не будемо': все, що відомо про приїзд Зеленського у Херсон

Володимир Зеленський прибув у Херсон / Володимир Зеленський

Український президент Володимир Зеленський прибув у Херсон, який нещодавно українські військові звільнили від російських окупантів. Місто перебувало в окупації понад 8 місяців. Про це він особисто заявив на своїй сторінці.

Президент особисто зустрівся з українцями, які весь цей час виживали в обласному центрі, а також з українськими захисниками, які визволили місто.

Українці були неймовірно раді бачити президента.

Володимир Зеленський прибув у Херсон / скріншот

У Херсоні урочисто пролунав український гімн, а також був піднятий український прапор.

"Маю честь сьогодні бути разом з вами на нашій рідній українській Херсонщині. Від цього, навіть зараз тепло, не зважаючи на погоду ... В'їжджаючи сюди, до вас, бачив напис "Херсонська область вітає" і це дійсно дуже приємно. А після цього було не дуже приємно, коли побачив, скільки було розстріляно звичайних домівок, кафе - те, що наробила Російська Федерація у нашій державі, показала, що вона може вбивати. Але ви, вся Україна, наші Збройні сили, наша Нацгвардія, наші розвідники показали, що вбити Україну неможливо", - сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський прибув у Херсон / скріншот

Журналісти поцікавились у президента, чому він так ризикував своїм життям, їдучи у Херсон, адже на другому березі Дніпра стоять російські окупанти. Зеленський спершу віджартувався, а потім зазначив, що він вважає важливим підтримувати людей та отримувати неймовірні емоції у відповідь.

"А як же херсонські кавуни? Але важливо бути тут, всі ж ризикують, військові ризикують, журналісти ризикують, ми ж говоримо про Херсон. Важливо бути тут, важливо підтримувати людей, щоб вони відчували, що ми не тільки просто говоримо, не тільки обіцяємо, а ми повертаємось, підіймаємо наш прапор. Ну і хочеться такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо. Мотивує", - пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський прибув у Херсон / скріншот

Президент також заявив, що українські військові і далі будуть просуватися та звільнювати українські території, але на Кремль ЗСУ нападати не будуть.

"Не на Москву. Нас не цікавлять території іншої країни", — сказав президент.

Зеленський також подякував світовим партнерам за підтримку та допомогу у війні проти Росії. Він подякував США за HIMARS, які змінили ситуацію на фронті.

Реакція РФ на візит Зеленського

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не хоче сприймати те, що ЗСУ повернули захоплені херсонські території. Він продовжує розповідати казки про те, що Херсон - нібито "територія РФ".

"Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ", - сказав Пєсков.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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