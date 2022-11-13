Важко стримати сльози: у Херсоні бабуся на колінах зустріла свого онука, який звільняв місто

Дивлячись на опубліковані кадри, важко стримати сльози / Колаж: 93-я ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео

Після того як Збройні сили України звільнили Херсон від російських загарбників, мережа наповнилася радісними фото та відео зустрічей українських воїнів. Наших героїв вітають теплими обіймами та словами вдячності.

Так, мережу зворушили кадри зустрічі бабусі й онука, який звільняв Херсон. Щемливе відео опублікував заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Дивлячись на опубліковані кадри, важко стримати сльози.

На кадрах видно як бабуся вийшла з будинку і стала на коліна біля відчиненої хвіртки. До неї через дорогу швидко підбіг чоловік у військовій формі з жовтою стрічкою на руці. Воїн присів біля бабусі, поклав автомат на землю і обійняв стареньку.

"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", - написав Соболевський.

Армія України увійшла до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ заявили, що в Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.

У Головному управлінні розвідки підтвердили – Херсон повертається під контроль України, армія вже в місті. Війська РФ попередили про те, що шляхи виходу з міста під вогневим контролем ЗСУ. Щоб уникнути загибелі, російським окупантам слід негайно здаватися.

Водночас у президента РФ Володимира Путіна у День визволення Херсона від російських окупантів був "насичений день". Про здачу міста, яке він нібито анексував наприкінці вересня, не було ані слова. Замість будь-яких пропагандистських згадок він вирішив поспілкуватися з президентом ЦАР.

А днями Путін відвідав музей на Красній площі, присвячений історії оборони Москви. Чому Путін за декілька днів до звільнення Херсона від російської окупації відправився в цей музей, в Кремлі не повідомляють.

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