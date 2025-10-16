У низці областей вдруге за добу запровадили аварійні відключення світла - деталі

У всіх регіонах України застосовано графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

https://glavred.net/ukraine/v-ryade-oblastey-vtoroy-raz-za-sutki-vveli-avariynye-otklyucheniya-sveta-detali-10707002.html Посилання скопійоване

У Києві вдруге за день ввели екстрені відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Ситуація в енергосистемі може змінитися

У Києві вдруге за день ввели екстрені відключення світла

У деяких областях України застосовано аварійні відключення через обстріли російськими окупантами об'єктів енергосистеми. Про це повідомляє Укренерго.

"Також у всіх регіонах України застосовано графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зокрема, на Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) застосовуються три черги погодинних відключень.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Ощадливе енергоспоживання - зменшить ймовірність або тривалість застосування відключень!", - заявили в Укренерго.

Крім того, у Києві вдруге за день ввели екстрені відключення електроенергії через стан енергосистеми після російських терактів. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

"За командою Укренерго в Києві знову застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

Також у ДТЕК додали, що екстрені відключення окрім столиці наразі застосовують і в Київській області. У компанії пообіцяли інформувати населення в разі будь-яких змін. Наразі невідомо, скільки саме триватимуть екстрені відключення.

Удари РФ по енергетиці

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко говорив, що ворог намагатиметься послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- і теплопостачанням. Однак, на його думку, повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час росіянам не вдасться.

Енергетика - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Унаслідок ударів РФ пошкоджень зазнали об'єкти енергетики в трьох областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить захищати свою енергетику, зокрема, підготовлено кілька планів.

Варто зауважити, що Росія змінила тактику ударів по Україні - тепер окупанти цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру та намагаються створити так звану "мертву зону" вздовж лінії фронту.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред