У низці областей вдруге за добу запровадили аварійні відключення світла - деталі

У деяких областях України застосовано аварійні відключення через обстріли російськими окупантами об'єктів енергосистеми. Про це повідомляє Укренерго.
"Також у всіх регіонах України застосовано графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) застосовуються три черги погодинних відключень.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Ощадливе енергоспоживання - зменшить ймовірність або тривалість застосування відключень!", - заявили в Укренерго.
Крім того, у Києві вдруге за день ввели екстрені відключення електроенергії через стан енергосистеми після російських терактів. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
"За командою Укренерго в Києві знову застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.
Також у ДТЕК додали, що екстрені відключення окрім столиці наразі застосовують і в Київській області. У компанії пообіцяли інформувати населення в разі будь-яких змін. Наразі невідомо, скільки саме триватимуть екстрені відключення.
Удари РФ по енергетиці
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко говорив, що ворог намагатиметься послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- і теплопостачанням. Однак, на його думку, повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час росіянам не вдасться.
Енергетика - останні новини
Як повідомляв Главред, 12 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Унаслідок ударів РФ пошкоджень зазнали об'єкти енергетики в трьох областях.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить захищати свою енергетику, зокрема, підготовлено кілька планів.
Варто зауважити, що Росія змінила тактику ударів по Україні - тепер окупанти цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру та намагаються створити так звану "мертву зону" вздовж лінії фронту.
