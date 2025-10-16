Рус
У низці областей вдруге за добу запровадили аварійні відключення світла - деталі

Віталій Кірсанов
16 жовтня 2025, 16:37
У всіх регіонах України застосовано графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
У Києві вдруге за день ввели екстрені відключення світла
У Києві вдруге за день ввели екстрені відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • Ситуація в енергосистемі може змінитися
  • У Києві вдруге за день ввели екстрені відключення світла

У деяких областях України застосовано аварійні відключення через обстріли російськими окупантами об'єктів енергосистеми. Про це повідомляє Укренерго.

"Також у всіх регіонах України застосовано графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Зокрема, на Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) застосовуються три черги погодинних відключень.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Ощадливе енергоспоживання - зменшить ймовірність або тривалість застосування відключень!", - заявили в Укренерго.

Крім того, у Києві вдруге за день ввели екстрені відключення електроенергії через стан енергосистеми після російських терактів. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

"За командою Укренерго в Києві знову застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

Також у ДТЕК додали, що екстрені відключення окрім столиці наразі застосовують і в Київській області. У компанії пообіцяли інформувати населення в разі будь-яких змін. Наразі невідомо, скільки саме триватимуть екстрені відключення.

Удари РФ по енергетиці

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко говорив, що ворог намагатиметься послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- і теплопостачанням. Однак, на його думку, повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час росіянам не вдасться.

Енергетика - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Унаслідок ударів РФ пошкоджень зазнали об'єкти енергетики в трьох областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить захищати свою енергетику, зокрема, підготовлено кілька планів.

Варто зауважити, що Росія змінила тактику ударів по Україні - тепер окупанти цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру та намагаються створити так звану "мертву зону" вздовж лінії фронту.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Михайло Поплавський: Створюйте власний український бренд!Відео актуально

11:11

"Сподобалося": Валерій Маркус зіграв весілля і вперше показав дружину

11:11

Шухнін Антон Сергійович: біографія та досьє досьє

