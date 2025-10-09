Україна захищатиме свою енергетику: Зеленський пригрозив Росії блекаутом

Зеленський розповів, що в України є план "А" і є план "Б".

Україна атакуватиме енергетику РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви президента:

Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати

Позиція України щодо ударів по інфраструктурі РФ не змінилася

Справедливо, що у Бєлгороді також будуть відчувати блекаути

Україна продовжить захищати свою енергетику, зокрема, підготовано декілька планів. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

"Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення", - сказав він. відео дня

За його словами, йдеться не лише про кількість перехоплювачів, а й про необхідність нарощування систем запуску дронів.

"Перехоплювачі непогано збивають. Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів - 36 Шахедів залітало, 22 збивалося перехоплювачами. Тобто загалом кількість збиття збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим", - наголосив Зеленський.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Захист енергетики

Президент зауважив, що Україна готова захищати і відновлювати енергосистему після атак ворога, а загрози енергетичній та газовій інфраструктурі - зрозумілі.

"У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А" - коли ми більше використовуємо свій видобуток", - поділився він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Удари по інфраструктурі РФ

Зеленський наголосив, що позиція України щодо ударів по російській інфраструктурі не змінилася.

"Один із найінтенсивніших напрямків, звідки б’ють по Україні, - це Бєлгородській напрямок. Звідти завжди були ракетні удари, авіація, КАБи. Звідки летять ракети на Харківщину? Звідки були сотні, вже тисячі КАБів? Звідти. Так само вони завдають ударів по енергоінфраструктурі Харкова та області", - розповів глава держави.

На його думку, абсолютно справедливо, що у Бєлгороді також будуть відчувати блекаути.

"Ми ж їм сказали, що вони повинні зрозуміти, якщо вони хочуть нам робити блекаути, - ми будемо робити те саме. Тут немає ніяких секретів. Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення", - підкреслив він.

Президент додав, що у питанні Бєлгородської та Курської області - відстань така, що дозволяє застосовувати різні види озброєння, яке має Україна.

Як РФ використовує Бєлгородську область у війні / Інфографіка: Главред

Наслідки ударів по Росії

Глава держави також зауважив, що від українських відповідей на російські удари є позитив.

"Були різні в нас моменти, і зараз ми вже говоримо не про поодинокі випадки. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулося, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх", - йдеться у повідомленні.

За його даними, дефіцит бензину у ворога – до 20% від потреби.

"Різні оцінки є: від 13 до 20%, але підтверджено, що дефіцит уже суттєвий. На наш погляд, до 20% на сьогодні. І останній тиждень – відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Є відчутні результати нашої зброї", - підсумував Зеленський.

Чи можливий блекаут в Москві

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що блекауту в Москві можна досягти.

Він наголосив, що це не може бути швидким ефектом – треба йти шляхом накопичення, як і щодо нафтопереробки.

"Москва завжди мала і має більш серйозний захист – як із точки зору ППО, так і з точки зору резервування джерел постачання електроенергії. Так чи інакше все це прораховується, і за належного підходу блекауту в Москві можна досягти", - підкреслив експерт.

Удари по енергетиці - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія змінила тактику ударів по Україні — тепер окупанти цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру та намагаються створити так звану "мертву зону" вздовж лінії фронту.

Військовий експерт Михайло Жирохов сказав, що країна-агресор Росія почала атакувати інфраструктуру атомної енергетики України. Напередодні під потужним ударом була Чернігівська область.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вважає, що російські окупанти готують нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. На його думку, кількість ворожих ударів зростатиме з 10 жовтня.

