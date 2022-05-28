У Росії здали позиції окупантів: ЗСУ дали по зубах армії Путіна

З оприлюднених матеріалів видно, що росіяни самі скорегували український вогонь на свою позицію.
В тимчасово окупованому селищі Козача Лопань в Харківської області Збройні Сили України знищили ворожі склади з боєприпасами та військовою технікою.
Цікаво, що викрило цю позицію Міністерство оборони РФ, повідомляє Telegram-канал Баста!.
З оприлюднених матеріалів видно, що росіяни самі скорегували український вогонь на свою позицію.
"На птахофабриці в Козачій Лопані в Харківській області українці облаштували склади з боєприпасами і сховали техніку, персонал тримають в підвалі", – написали в МО РФ у вечірньому зведенні за 27 травня.
Однак селище Козача Лопань знаходиться на тимчасово окупованій росіянами території.
У ЗСУ своєчасно звернули увагу на помилку росіян і оперативно відпрацювали по вказаному об'єкту з артилерії.
Дивіться онлайн новини Харків
Війна Росії проти України
Росія в другій половині квітня оголосила про нібито другий етап своєї війни проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що Москва збирається окупувати весь Донбас, південні області України і прорубати коридор в захоплену Автономну Республіку Крим.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович припускає, що вже у середині червня ЗСУ можуть піти в контрнаступ на війська РФ. Українська армія чекає отримання важкого озброєння від західного світу. Зброя в потрібних кількостях може з'явитися до кінця травня – початку червня. Тоді армія України плануватиме військову операцію.
Сили оборони України продовжують успішні контрнаступні дії в Харківській області. На півночі регіону українські війська звільнили низку населених пунктів. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони 15 травня заявили, що дійшли до ділянки державного кордону з РФ.
Читайте також:
- Путін зазнав поразки в боях за Київ і Харків і виявився ізольованим-The Telegraph
- Дивишся - у смітті ноги лежать: Фагот з ТНМК розповів про страшний момент у розбомбленому Харкові
- Окупанти вдарили ракетами по центру Харкова: багато загиблих