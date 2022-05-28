У Росії здали позиції окупантів: ЗСУ дали по зубах армії Путіна

Позиції окупантів / Telegram-канал Баста

В тимчасово окупованому селищі Козача Лопань в Харківської області Збройні Сили України знищили ворожі склади з боєприпасами та військовою технікою.

Цікаво, що викрило цю позицію Міністерство оборони РФ, повідомляє Telegram-канал Баста!.

З оприлюднених матеріалів видно, що росіяни самі скорегували український вогонь на свою позицію.

"На птахофабриці в Козачій Лопані в Харківській області українці облаштували склади з боєприпасами і сховали техніку, персонал тримають в підвалі", – написали в МО РФ у вечірньому зведенні за 27 травня.

Однак селище Козача Лопань знаходиться на тимчасово окупованій росіянами території.

У ЗСУ своєчасно звернули увагу на помилку росіян і оперативно відпрацювали по вказаному об'єкту з артилерії.

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Війна Росії проти України

Росія в другій половині квітня оголосила про нібито другий етап своєї війни проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що Москва збирається окупувати весь Донбас, південні області України і прорубати коридор в захоплену Автономну Республіку Крим.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович припускає, що вже у середині червня ЗСУ можуть піти в контрнаступ на війська РФ. Українська армія чекає отримання важкого озброєння від західного світу. Зброя в потрібних кількостях може з'явитися до кінця травня – початку червня. Тоді армія України плануватиме військову операцію.

Сили оборони України продовжують успішні контрнаступні дії в Харківській області. На півночі регіону українські війська звільнили низку населених пунктів. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони 15 травня заявили, що дійшли до ділянки державного кордону з РФ.

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