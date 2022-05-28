УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Росії здали позиції окупантів: ЗСУ дали по зубах армії Путіна

28 травня 2022, 18:15

З оприлюднених матеріалів видно, що росіяни самі скорегували український вогонь на свою позицію.

позиції окупантів
Позиції окупантів / Telegram-канал Баста

В тимчасово окупованому селищі Козача Лопань в Харківської області Збройні Сили України знищили ворожі склади з боєприпасами та військовою технікою.

Цікаво, що викрило цю позицію Міністерство оборони РФ, повідомляє Telegram-канал Баста!.

З оприлюднених матеріалів видно, що росіяни самі скорегували український вогонь на свою позицію.

"На птахофабриці в Козачій Лопані в Харківській області українці облаштували склади з боєприпасами і сховали техніку, персонал тримають в підвалі", – написали в МО РФ у вечірньому зведенні за 27 травня.

Однак селище Козача Лопань знаходиться на тимчасово окупованій росіянами території.

У ЗСУ своєчасно звернули увагу на помилку росіян і оперативно відпрацювали по вказаному об'єкту з артилерії.

Дивіться онлайн новини Харків

Війна Росії проти України

Росія в другій половині квітня оголосила про нібито другий етап своєї війни проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що Москва збирається окупувати весь Донбас, південні області України і прорубати коридор в захоплену Автономну Республіку Крим.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович припускає, що вже у середині червня ЗСУ можуть піти в контрнаступ на війська РФ. Українська армія чекає отримання важкого озброєння від західного світу. Зброя в потрібних кількостях може з'явитися до кінця травня – початку червня. Тоді армія України плануватиме військову операцію.

Сили оборони України продовжують успішні контрнаступні дії в Харківській області. На півночі регіону українські війська звільнили низку населених пунктів. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони 15 травня заявили, що дійшли до ділянки державного кордону з РФ.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:24

Макрон та Шольц вимагають від Путіна звільнити 2500 полонених захисників Маріуполя

19:16

Чи загрожує Україні спалах холери через війну: відповідь МОЗ

19:14

Гороскоп на червень 2022 року для Дів: астролог розповіла, чого чекати у коханні, роботі й фінансахВідео

18:47

"Пекельна вечірка": ЗСУ знищили живу силу і техніку ворогаВідео

18:46

У Зеленського закликали повернути РФ за залізну завісу: за якої умови

Реклама
18:44

"Артист, який показав справжні яйця": Alyona Alyona назвала супер-приклад для українського шоубізу

18:35

Перемовини без Путіна приречені на провал: РФ - така країна, де ніхто нічого не вирішує - ЗеленськийВідео

18:20

"Посадить і загризе": журналістка з РФ розповіла, як починалася кар'єра Скабєєвої

18:15

У Росії здали позиції окупантів: ЗСУ дали по зубах армії ПутінаВідео

17:49

Де та коли дивитися другий міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar

17:41

Окупанти несуть суттєві втрати: ЗСУ пішли в контрнаступ на ПівдніВідео

17:27

Тільки не починай: самі нестерпні колишні за знаком зодіаку

17:04

Мінська-3 не буде, або як Німеччина і Франція не вивчили урокиПогляд

17:03

5-місячній доньці Романа Сасанчина потрібна операція - дівчинці діагностували гемангіому

17:03

Ціни на газ для населення: в Україні зробили важливу заявуВідео

16:42

Росія може обстріляти Білорусь та влаштувати повалення Лукашенка - InformNapalmВідео

16:30

"Це їй зробить боляче": дочка Сніжани Єгорової назвала краще покарання для матері-зрадниці

16:20

Дочка Заворотнюк вперше розповіла про лікування матері

16:15

Путін хоче переговорів з Україною: Макрон і Шольц зажадали від президента РФ вивести військаВідео

16:06

Гороскоп на червень 2022 року для Левів: великий прибуток, сюрприз на роботі й любовний трикутникВідео

Реклама
15:53

"Ми не візьмемо їх до складу України": Данілов висловився про часті "хлопки" в Бєлгороді і Курську

15:49

"Поступки територіями" в обмін на завершення війни з РФ: Подоляк різко відповів на ініціативиВідео

15:42

Молодик в травні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду і залучити в дім удачу

15:39

Розгорнули назад: Порошенка вдруге не випустили з УкраїниВідео

15:04

Простий і дуже корисний салат з 3 інгредієнтів: смачний рецепт за 5 хвилинВідео

15:04

Прикмети на 29 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:48

"Референдуми" в окупації і війна в Україні до кінця 2022 року: в ГУР розкрили плани Путіна

14:38

Зґвалтували і вкололи невідомий препарат: українські військові розповіли про тортури в полоні РосіїВідео

14:23

Франкенштейни з Кремля: як за допомогою біолабораторій Путін розлюднює СШАПогляд

14:15

Бійці ЗСУ вдало обкатали французькі "Цезарі": 155-мм снаряди впали на голови окупантівВідео

14:03

Порошенко вдруге намагається перетнути кордон з Польщею - ЗМІВідео

13:50

"З дитинства мріяла стати десантником": красуня Ольга стала "очима" української артилеріїВідео

13:49

Потужна допомога ЗСУ: США відправлять Україні РСЗВ HIMARS з дальністю пуску до 300 км – WSJ

13:47

Зеленський розповів, якою бачить перемогу у війні та що буде з Кримом і Донбасом

13:10

У Росії був чемпіоном, а в Україні став добривом: ЗСУ ліквідували окупанта-пейнтболістаВідео

13:08

Ефект бумерангу в дії: солдати РФ почали масово гвалтувати росіянок в Бєлгородській областіВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 29 травня 2022: Левам – успіх і гроші, Водоліям - підказки долі

12:45

За крейсером "Москва" підуть інші кораблі: Україна отримує протикорабельні ракети HarpoonВідео

12:23

"Вбити українських дітей": Подоляк розповів, як Мединський проговорився про мету "спецоперації"

12:19

Україна воюватиме з Росією до переможного фіналу: Подоляк назвав наслідки бездіяльності Заходу

Реклама
11:55

Парк артилерії поповнюється: в Україну надійшли американські САУ М109

11:51

На Росію очікує розпад, а Путіна прибере саме життя: Данілов закликав позбавити країну ядерної зброїВідео

11:43

Ненависть до Пугачової і Галкіна в РФ досягла апогею: Примадонну хочуть позбавити громадянства

11:36

Чому ті, що вижили в Маріуполі, хочуть повернутися додомуПогляд

11:07

Армія РФ форсуватиме Сіверський Донець, щоб рушити на Слов'янськ і Краматорськ - розвідка БританіїВідео

11:04

Окупанти заблокували в'їзд і виїзд з Херсонської областіВідео

10:34

"Путін не може зазнати поразки!": Соловйов істерить через домовленості Зеленського і БайденаВідео

10:29

"Думають, що вони не на війні": Ходорковський назвав головну помилку Заходу щодо ПутінаВідео

09:40

ЗСУ відтіснили окупантів на Луганщині, пошкоджено міст між Сєвєродонецьком та ЛисичанськомВідео

09:37

Понад 20 старших російських офіцерів вирушили в пекло: ЗСУ знищили командний пункт окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти