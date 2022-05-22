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Путін зазнав поразки в боях за Київ та Харків та опинився в ізоляції - The Telegraph

22 травня 2022, 14:04

Навіть пропаганда на російському ТБ попередила Путіна про появу мільйонної армії ЗСУ з передовою зброєю від Заходу.

Путін ВСУ
Неадекватна політика Путіна призвела до того, що Фінляндія та Швеція вступлять до НАТО / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

Президенту Росії Володимиру Путіну після нападу на Україну не вдалося обґрунтувати свої глобальні претензії. Його армія зазнала поразки в боях під Києвом та Харковом, економіка піддалася жорстким санкціям, а сам глава Кремля опинився майже в повній ізоляції. Навіть на російському пропагандистському телебаченні вже попереджають Москву, що незабаром українська армія налічуватиме мільйон осіб, озброєних сучасною західною зброєю.

У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що Путін став найсамотнішою людиною на планеті. Після початку війни проти України він опинився практично у повній ізоляції.

Журналісти пишуть, що напад на українську державу призвів не до доказу "першокласного" рівня Росії, а провалу. Країна Путіна вже стала третьосортною через обвал економіки, втрату репутації і сотні санкційних обмежень.

Ймовірно, Путін розраховував на успіх своєї так званої тактики "розділяй і володарюй", проте за підсумком він налаштував проти себе весь цивілізований світ. Навіть штатні "експерти" встигли поміняти свою риторику і підкреслюють фальшивість політики Москви.

Главу РФ вже попередили, що на Росію очікує мільйонний контингент ЗСУ, який буде озброєно сучасною зброєю Заходу.

"Штатний військовий експерт державного телебачення полковник Михайло Ходаренок заявив мільйонам російських телеглядачів, що офіційна пропаганда, яка стверджує, що українська армія деморалізована, "м'яко кажучи, помилкова". Він попередив, що незабаром Росія зіткнеться з мільйонним українським контингентом, озброєним передовою західною зброєю", - зазначає видання.

читайте такожЯкщо Путін застосує ядерну зброю, Захід може вдарити по ЧФ або військам РФ в Україні - ХоджесКремль намагається змінити посил своєї пропаганди з тріумфальної риторики і представити Росію жертвою, яка бореться за існування. Але такі меседжі розцінюються як спроба виправдати свої невдачі на війні. Від Путіна очікували заяв про "перемоги" 9 травня під час параду, але цього не сталося.

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Також видання пише, що далека від адекватної політика Володимира Путіна призвела до різкого прагнення Фінляндії та Швеції до вступу в НАТО.

Путін, програвши на полі бою під Києвом та Харковом, опинився загнаним в кут і на фронті економіки. Російська економіка опинилася в рецесії через сотні санкцій, які виявилися жорсткішими, ніж очікували в Кремлі.читайте такожПутін бере участь в управлінні війною проти України, від влади у РФ його наразі не відсторонять - CNN

"Зазнавши поразки на полях битв під Києвом і Харковом, Путін, який програв у дипломатії, також опинився загнаним в кут на економічному фронті. Західні санкції виявилися набагато жорсткішими, ніж він очікував, в результаті чого російська економіка занурилася в ще більш глибоку рецесію", - підкреслюється в матеріалі The Telegraph.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував контрнаступ армії України на зайняті військами РФ позиції вже в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня очікується надходження зброї від Заходу в потрібному обсязі. Далі держава формуватиме підрозділи для наступу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і ЗСУ, і війська Росії, потребують поповнення своїх резервів. Сторона, яка діятиме більш оперативно, отримає перевагу. На думку Жданова, українська армія може піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від обсягів постачань Заходом важких озброєнь.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу з метою деокупації своїх територій. Однак українські війська потребують термінових постачань важких озброєнь для ліквідації переваги Росії у військовій техніці. У найближчі місяці сили оборони України збираються витіснити загарбників з півдня і сходу країни.

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