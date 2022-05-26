Окупанти вдарили ракетами по центру Харкова: багато загиблих

Ракети / mil.ru

Російські військові 26 травня обстріляли Харків. Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синьогубов, мінімум четверо загиблих.

"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, в результаті обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється", - написав він.

Пізніше, радник голови облради Наталія Попова повідомила, що загинули 5 людей.

"На дану хвилину: 10 поранених (серед поранених - 1 дитина), 5 людей загинули під час сьогоднішнього обстрілу росіянами центру Харкова", - написала вона.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян і далі залишатися в укриттях.

"Я закликаю вас знаходиться в безпечних місцях - підвалах, притулках і на станціях метрополітену. Ми не будемо зупиняти рух поїздів у метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися і перечекати бомбардування", - сказав він.

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Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував контрнаступ армії України на зайняті військами РФ позиції вже в середині червня. За його словами, до кінця травня - початку червня очікується надходження зброї від Заходу в потрібному обсязі. Далі держава формуватиме підрозділи для наступу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і ЗСУ, і війська Росії, потребують поповнення своїх резервів. Сторона, яка діятиме більш оперативно, отримає перевагу. На думку Жданова, українська армія може піти в контрнаступ в середині - другій половині червня. Все залежатиме від обсягів поставок Заходом важких озброєнь.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу з метою деокупації своїх територій. Однак українські війська потребують термінових постачань важких озброєнь для ліквідації переваги Росії у військовій техніці. У найближчі місяці сили оборони України збираються витіснити загарбників з півдня і Сходу країни.

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