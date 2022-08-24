Росія вдарила по потягах з людьми в Дніпропетровській області: багато загиблих

Ракетний удар Дніпро / t.me/dnepr_operativ

Окупанти завдали ракетний удар по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН, 15 загиблих і 50 поранених.

"Я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине, прямо по вагонах... Станом на даний момент вбито щонайменше 15 людей, близько 50 - поранені. Рятувальники працюють, але, на жаль, кількість людей ще може зрости", - заявив глава держави.

Окупанти атакували Україну 24 серпня

Вранці, 24 серпня, в День Незалежності російські війська завдали ракетний удар по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

Також 24 серпня російська ракета влучила в приватний будинок в Синельниківському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки загинула 11-річна дитина.

Читайте також: