Кривавий удар росіян по Чаплиному: зросла кількість жертв, люди згоріли в машині

Удар по Дніпропетровщині-зросла кількість жертв / фото Telegram

Зросла кількість жертв в результаті кривавого удару російських військ по поїзду в Дніпропетровській області. Наразі тривають пошукові роботи, йдеться в відеозверненні президента Володимира Зеленського.

"Чаплине - наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину - 22 загиблих, з них п'ятеро згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його домівку", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що зараз пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають.

"Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників з нашої землі", - додав президент.

Окупанти атакували Україну 24 серпня

Вранці, 24 серпня, в День Незалежності російські війська завдали ракетний удар по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

Крім того 24 серпня російська ракета влучила в приватний будинок в Синельниківському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки загинула 11-річна дитина.

Увечері 24 серпня окупанти завдали ракетний удар по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Як повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН, 15 загиблих і 50 поранених.

"Я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине, прямо по вагонах... Станом на даний момент вбито щонайменше 15 осіб, близько 50 - поранені. Рятувальники працюють, але, на жаль, кількість людей ще може зрости", - заявив глава держави.

Читайте також: