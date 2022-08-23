Загроза нависла над мирними українцями: у розвідці США попередили про ракетні удари РФ – ЗМІ

Росія планує незабаром здійснити нові атаки на Україну / Фото УНІАН

Найближчими днями країна-агресорка Росія може посилити атаки на цивільну інфраструктуру та державні об'єкти України. Про це свідчать дані американської розвідки.

Як пише Reuters з посиланням на американського чиновника, в США стурбовані через загрозу, яка нависла над мирним населенням.

"У нас є інформація про те, що Росія посилює зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями. Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані загрозою, що зберігається, яку російські удари становлять для мирного населення та цивільної інфраструктури", - сказав співрозмовник видання.

РФ може атакувати Україну на День незалежності

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 20 серпня заявив, що війська РФ на цьому тижні можуть піти на особливо жорсткі атаки й провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілів українських міст у День незалежності. Можливі удари, зокрема, і по Києву.

Головне управління розвідки Міноборони також закликало українців бути особливо обережними 24 серпня через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

У Київській міській державній адміністрації закликали жителів і гостей столиці ретельно дотримуватися вимог безпеки. За сигналом повітряної тривоги одразу йти в укриття. У КМДА зазначили, що існує ризик завдання Росією ракетно-бомбових ударів щодо центрів ухвалення рішень, військових об'єктів, оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивів. Також потрібно уникати масових скупчень людей і дотримуватися вимог в рамках комендантської години.

Тим часом радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що РФ дійсно може готувати провокації на 24 серпня, але в масований обстріл Києва він не вірить.

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