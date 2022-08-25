6-річна дитина згоріла в авто: під час кривавого удару окупантів по Чаплиному загинули 25 людей

Окупанти обстріляли залізничну станцію та житлові будинки.
Внаслідок ракетного удару російських загарбників по селищу Чаплине у Дніпропетровській області в середу, 24 серпня, загинули 25 людей.
Така кількість загиблих була оголошена після завершення рятувально-пошукових робіт. Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко вранці 25 серпня.
Російські окупанти вдарили по житловому сектору і залізничній станції. З 25 людей, які загинули, двоє – діти.
"11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції", – розповів Тимошенко.
Постраждала внаслідок удару 31 людина.
Ракетний удар окупантів по Чаплиному
Нагадаємо, 24 серпня окупанти завдали ракетний удар по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Удар був нанесений просто по вагонах, у яких перебували люди.
Пізніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що п'ятеро людей внаслідок удару згоріли в машині, яка стояла неподалік від станції. Також загинув 11-річний підліток – російська ракета зруйнувала його домівку.
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