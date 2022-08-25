6-річна дитина згоріла в авто: під час кривавого удару окупантів по Чаплиному загинули 25 людей

Ракетний удар по Чаплиному на Дніпропетровщині/ Telegram

Внаслідок ракетного удару російських загарбників по селищу Чаплине у Дніпропетровській області в середу, 24 серпня, загинули 25 людей.

Така кількість загиблих була оголошена після завершення рятувально-пошукових робіт. Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко вранці 25 серпня.

Російські окупанти вдарили по житловому сектору і залізничній станції. З 25 людей, які загинули, двоє – діти.

"11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції", – розповів Тимошенко.

Постраждала внаслідок удару 31 людина.

Ракетний удар по Чаплиному на Дніпропетровщині/ Telegram

Ракетний удар окупантів по Чаплиному

Нагадаємо, 24 серпня окупанти завдали ракетний удар по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Удар був нанесений просто по вагонах, у яких перебували люди.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що п'ятеро людей внаслідок удару згоріли в машині, яка стояла неподалік від станції. Також загинув 11-річний підліток – російська ракета зруйнувала його домівку.

Ракетний удар по Чаплиному на Дніпропетровщині/ Telegram

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