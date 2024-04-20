У РФ вперше офіційно заявили про намір захопити Харків: в ISW оцінили загрозу

Аналітики наголошують, що заяви Лаврова підтверджують стратегію РФ щодо постійної зміни "санітарної зони" для продовження наступу вглиб України.

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Лавров розкрив цинічні цілі Кремля щодо Харкова / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот із відео

Очільник російського МЗС Сергій Лавров під час інтерв'ю пропагандистам РФ заявив про плани Росії щодо захоплення Харкова. Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували слова Лаврова.

Аналітики відзначають, що заява Лаврова про можливість окупації Харкова стала першою серед російських висовопосадовців. В ході інтерв'ю російським пропагандистам він назвав Харків "можливою оперативною ціллю Росії".

Лавров вказав, що Харків відіграє ключову роль у концепції президента Росії про створення демілітаризованої "санітарної зони" в Україні, яка має захищати російські прикордонні населені пункти від ударів українських сил.

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Він також нагадав, що Путін дуже чітко висловив свою думку про необхідність просунення російських військ далеко в Україну, щоб вивести російські поселення за межі зони українських ударів.

"Ця вимога є дуже нечіткою, і може поширюватися навіть і на всю територію України. Адже доки існує незалежна українська держава, вона бажатиме себе захищати", - зазначають в ISW.

Аналітики зауважують, що заяви Лаврова підтверджують наміри Кремля використовувати концепцію постійної зміни демілітаризованої "санітарної зони" для обґрунтування російських наступальних операцій на території України.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Загроза наступу на Харків - новий наступ РФ на Сході України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти можуть розпочати нову наступну операцію, і є ймовірність просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть свідчити про готовність росіян до цього кроку. Таку думку висловив військовий експерт, колишній полковник СБУ Михайло Притула.

Існує загроза, що Харків може стати наступним Алеппо, якщо Конгрес США не прийме рішення про нову військову допомогу Україні для отримання засобів ППО, необхідних для захисту від атак Росії, країни-агресора. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував можливий майбутній наступ російських окупантів. За його словами, армія РФ може розпочати наступ на фронті в найближчі місяці.

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