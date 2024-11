"У пріоритеті –  захоплення 3 міст": аналітики розкрили воєнні плани росіян на зиму

Основні тези аналітиків ISW:

Російські окупанти цієї зими можуть зосередитися на захопленні прифронтових українських міст за допомогою міських боїв.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що пріоритетом для російських загарбників може стати захоплення Торецька, Покровська і Курахового.

"Як зазначив пропагандист Михайло Звінчук, пріоритетом для ворога будуть Торецьк, Покровськ та Курахове. Зокрема, загарбники готуються почати битву за Покровськ і підійдуть до нього з півдня і південного сходу після нещодавнього захоплення Селидового", – пишуть аналітики.

Також зазначається, що останні просування російських загарбників в районі Куп'янська і Часового Яру можуть бути частиною підготовки до наступальних операцій армії країни-агресорки Росії взимку 2024-2025 років.

Аналітики ISW висловили думку, що захоплення Куп'янська або Часового Яру матиме значний оперативний вплив на геометрію фронту. Вони наголосили, що це несе загрозу основним оборонним позиціям ЗСУ на відповідних напрямках.

Раніше Главред повідомляв, що через Покровськ РФ змінила план наступу на Донбасі – в ISW розкрили деталі. Росії довелося відмовитися від свого початкового плану кампанії фронтального наступу на Покровськ.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ готують нові цілі для потужних ударів ATACMS по Росії – Маломуж розкрив деталі. Стратегічні рішення щодо дозволу бити по Росії західною зброєю будуть прийматися в комплексі.

Нагадаємо, США дозволили Україні бити далекобійною зброєю по РФ – ЗМІ розкрили важливий нюанс. Києву нібито повідомили про рішення щодо ударів углиб РФ три дні тому.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.