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США дозволили Україні бити далекобійною зброєю по РФ: ЗМІ розкрили важливий нюанс

Анна Ярославська
18 листопада 2024, 09:46
334
Києву нібито повідомили про рішення щодо ударів углиб РФ три дні тому.
Удари по Росії, карта РФ
Байден дозволив Україні використовувати ракети великої дальності в Курській області Росії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Главред

Коротко:

  • США хочуть утримати КНДР від подальшої співпраці з РФ
  • Удари американською зброєю можна завдавати по Курщині

Рішення США дозволити Україні застосовувати далекобійні американські ракети для ударів по території країни-агресора Росії нібито стосується виключно Курської області, де в бойових діях на боці РФ почали брати участь військові з КНДР. Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Києву нібито повідомили про рішення три дні тому.

відео дня

Співрозмовник видання стверджує, що мотивацією для цього рішення Білого дому є прагнення стримати Північну Корею від відправки своїх додаткових сил для допомоги Росії у війні проти України.

В американській адміністрації сподіваються, що якщо північнокорейські сили в Росії зазнають серйозного удару, у Пхеньяні можуть переглянути рішення про подальшу підтримку Росії людськими силами, і це сприятиме невдачі російського контрнаступу для витіснення українських сил з Курщини.

Далекобійні удари по Росії - останні новини

Главред писав, що президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів углиб країни-агресора Росії. Про це ввечері 17 листопада повідомило видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб США.

Видання пише, що тепер ЗСУ зможуть використовувати ракетні системи ATACMS із дальністю до 306 км. Таке рішення Джо Байдена за два місяці до вступу на посаду Дональда Трампа сприймають як відповідь Росії на залучення військ із КНДР.

Колишній спецпредставник США на переговорах з Україною Курт Волкер заявив, що, обмежуючи дальність застосування Україною американської зброї, США невиправдано накладали односторонні обмеження на самооборону України. За його словами, дозвіл американської адміністрації на використання зброї для ударів по цілях у глибині російської території скасовує політичне рішення, яке ніколи не мало ухвалюватися.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що далекобійність є одним із головних пунктів плану посилення України, тобто плану перемоги, який він представив західним партнерам.

Інші новини:

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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