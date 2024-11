Через Покровськ РФ змінила план наступу на Донбасі: в ISW розкрили деталі

Коротко:

Навесні російська окупаційна армія розпочала наступальні операції з метою захоплення Покровська Донецької області. Згодом Кремль вирішив змінити підхід до військової кампанії на Донбасі.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, після восьми місяців наступу війська РФ не змогли окупувати Покровськ, проте мали послідовне просування в західній частині Донецької області. Експерти вважають, що Росії довелося відмовитися від свого початкового плану кампанії фронтального наступу на місто.

"Наразі російське військове командування намагається охопити Покровськ з південного заходу через Селидове та вирівняти лінію фронту на захід від Курахового та на північ від Вугледара", - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що війська РФ нещодавно захопили Селидове і використовують окупацію Вугледара для просування до Курахового, але просування росіян коштує їм втрати значної кількості особового складу та бронетехніки.

На думку експертів ISW, здатність ЗСУ не дати ворогу захопити Покровськ досі змусила російську армію спрямувати свої зусилля на просування на, імовірно, "найменш значущому з точки зору оперативності секторі лінії фронту". І це позитивний показник здатності України продовжувати боротьбу в цій війні попри виклики, з якими стикається Україна.

Наразі окупанти намагаються провести дві одночасні та супровідні наступальні операції, які спрямовані на захоплення Покровська шляхом поворотного маневру через Селидове та вирівнювання лінії фронту від Покровська до Ясної Поляни, щоб зруйнувати "виступ" ЗСУ на захід від Донецька, та створити умови для майбутнього наступу на Донеччині.

"Поки що українським захисникам вдалося відволікти російські сили від прямого наступу на Покровськ і переконати російське військове командування витратити живу силу, техніку і час на менш значущі з оперативного погляду здобутки в західній частині Донецької області", - пишуть аналітики ISW.

Зазначається також, що Силам оборони України вдалося зупинити основні наступальні зусилля РФ під час кампанії літо-осінь 2024 року, та примусити російське військове командування витратити значні ресурси та час на наступ, що не наблизив загарбників географічно ближче до їхньої головної оперативної мети - виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупантам, серед іншого, важливим є захоплення Покровська, що є основною оперативною метою у військовій кампанії РФ на сході України.

Обстановка в Покровську Донецької області важка, але контрольована. Війська агресора Росії атакують і намагаються створити ударний кулак, щоб потім розвинути наступ. Місцева влада працює над евакуацією цивільного населення.

Негативні тенденції на полі бою фіксуються на Покровському та Торецькому напрямках. Якщо війська агресора Росії окупують Покровськ, для них відкриється безліч можливостей, щоб просуватися далі. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Російська окупаційна армія захопила Рівнепіль у Донецькій області, а також просунулася в районі семи інших населених пунктів. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Главред писав, що ворог готує два варіанти оточення Курахового - за малим радіусом (у районі Успенівки), і за великим, який формується з півдня, півночі та сходу. Ймовірно, українським військовим доведеться вийти з міста.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.