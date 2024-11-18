ЗСУ готують нові цілі для потужних ударів ATACMS по Росії: Маломуж розкрив деталі

Стратегічні рішення щодо дозволу бити по Росії західною зброєю будуть прийматися в комплексі.

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Україна отримала дозвіл на далекобійні удари по РФ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Вікіпедія

Основні тези Маломужа:

Кримський міст під загрозою знищення

Які цілі ЗСУ оберуть для удару ATACMS у РФ

Що зміниться на фронті

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж відреагував на інформацію, що президент США Джо Байден надав Україні дозвіл використовувати далекобійні ракети ATACMS по території Росії. Раніше їх можна було застосовувати по тимчасово окупованих територіях.

"Зокрема, Керченський міст. Тому що на нього сьогодні обмежень нема. Ні на удари ATACMS, ні іншими системами. На цей момент ми вже декілька разів проводили атаки цими ж ракетами на території Криму. Ряд об'єктів Чорноморського флоту, пускові установки, наприклад, С-400, аеродроми, ряд інших потужних військових об'єктів на території Криму", - сказав він в ефірі 24 каналу.

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Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главреда

Микола Маломуж також зазначив, що стратегічні рішення щодо дозволу бити по Росії західною зброєю будуть прийматися в комплексі. Велика Британія, Франція вже дозволили використовувати ракети Storm Shadow по території Росії.

Зараз Німеччина навряд чи надасть Україні ракети Taurus. Однак держава може передати ще додаткові системи, наприклад, IRIS-T, дуже потужні танки, БТР, БМП, системи протидронової боротьби. Тобто наповнити військову складову України високоточною тактичною зброєю та боєприпасами. Це посилить ЗСУ на полі бою та дасть можливість завдавати ударів по всіх стратегічних об'єктах.

Також ЗСУ зможуть українськими дронами та ракетами зможуть діставати до 1500-1800 кілометрів. Зокрема, це далекі аеродроми стратегічних бомбардувальників, пускові установки балістики, крилатих ракет, тих же "Калібрів".

"Поєднання наших та іноземних систем буде давати ефект, нищити і стратегічні резерви, і боєприпаси, і нафтопереробку, яка йде на оснащення військ Росії. А також північнокорейських військ - це ще одна ситуація, яка дозволить цими ракетами бити по місцях їхньої дислокації, проведення злагодження, навчань", - додав генерал армії.

Він пояснив, що найефективніше завдавати, коли військові КНДР ще не вибудували модель наступальних операцій або захисту, там, де вони лише проходять підготовку.

Що відомо про українські ракети / Інфографіка: Главред

Далекобійні удари ЗСУ по РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії. У ЗМІ пишуть, що тепер ЗСУ зможуть використовувати ракетні системи ATACMS з дальністю до 306 км.

Співробітник Інституту вивчення війни повідомив, що ATACMS і Storm Shadow можуть стримати ворожі атаки на Україну. На території противника є сотні цінних об'єктів в зоні досяжності ATACMS, окрім аеродромів, звідки РФ могла вже відвести авіацію. Водночас Storm Shadow були б ефективними для ураження.

Стало відомо, що нафтобазу в Феодосії атакували ракетами ATACMS. Джерела зазначають, що в результаті ракетного удару було пошкоджено наливний трубопровід для дизельного палива. У Феодосії введено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

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