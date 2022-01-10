На Одещині знайшли понівечене собаками тіло жінки, яка зникла місяць тому

Зниклу місяць тому на Одещині жінку знайшли мертвою / УНИАН

У місті Кілія Одеської області неподалік від цвинтаря місцеві жителі знайшли тіло жінки, яке сильно покусали бродячі тварини.

Жінка пішла з дому і не повернулася ще в середині грудня 2021 року. Про знайдення її тіла повідомило у понеділок, 10 січня, видання "Бессарабія Інформ" з посиланням на власні джерела.

Рідні не заявляли у поліцію про зникнення, бо думали, що громадянка повернеться сама. Проте 5 січня 2022 року її тіло було знайдене поблизу місцевого цвинтаря на вулиці Кагульській.

На тілі загиблої виявили сліди укусів бродячих собак.

За даними судмедекспертів, смерть жінки настала приблизно 20 грудня. При цьому її тіло знайшли за два тижні після смерті.

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Правоохоронці вивчають усі обставини події.

Нагадаємо, у Дніпрі 7 січня знайшли обгризене тіло жінки. Тіло загиблої виявили місцеві жителі біля теплотраси. В результаті чого померла жінка, зараз невідомо.

Як раніше повідомляли, на Дніпропетровщині виявили тіло 29-річної жінки. За попередньою інформацією перед смертю її зґвалтували, а тіло намагалися спалити.

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