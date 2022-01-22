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Скандал на Закарпатті: вчителька била дітей прямо на уроці

22 січня 2022, 18:11

Вчителька кричала на школяра, який не міг вирішити приклад біля дошки, а також била його рукою по голові.

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Вчителька била дітей на уроці / Скріншот

На Закарпатті стався скандал. Вчителька математики била і принижувала дітей прямо під час занять.

Відео зі знущаннями педагога зняв учень однієї зі шкіл Рахівщини. Воно вже опублікований в Мережі.

На кадрах зафіксовано, як вчителька математики кричить на школяра, який не може вирішити приклад біля дошки, а також б'є його рукою по голові.

У коментарях до відео пишуть, що інцидент стався в селі Верхнє Водяне, Великобучківської ОТГ на Рахівщині.

Образи дитини вчителькою:

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  • "Ти, нероба нещасний";
  • "Говори, тому що я зараз буду лупити";
  • "Зараз ти здохнеш";
  • "Юра, ти плачеш тепер?".

Реакція влади

Вчителька школи на Закарпатті, яка потрапила в скандал через те, що обзивала і била одного з учнів, звільнилася за власним бажанням, повідомила директор Департаменту освіти, науки молоді та спорту Закарпатської області Мар'яна Марусинець, пише Перший.сом.иа.

За її словами, в Департаменті створена комісія, яка в даний час вивчає всі обставини інциденту. Вчителька написала пояснювальну записку і заяву на звільнення за власним бажанням.

"У викладачки досить хороша характеристика, раніше в таких ситуаціях помічена не була. Зараз ми з'ясовуємо був це лише один випадок або така поведінка для неї характерна", — зазначає Марусинець.

Також стало відомо, що мати школяра ніяких претензій до вчительки не має. У понеділок пройде засідання комісії за участю мами учня, вчительки, директора школи і поліції.

Правоохоронці зареєстрували дану подію, група швидкого реагування виїхала на місце інциденту для з'ясування всіх обставин справи. За такі діяння передбачена відповідальність за ст.173-4 КУпАП, тобто булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

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