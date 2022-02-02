На Миколаївщині хлопець набрав на жінку вісім кредитів, вкравши її сумку

Хлопець вкрав у жінки сумку з документами і набрав на потерпілу кредитів / УНІАН, ua.depositphotos.com

У Первомайську Миколаївської області жінка стала жертвою пограбування, а після цього дізналася, що на ній "висять" вісім кредитів, які шахрай набрав за допомогою її даних.

У потерпілої вкрали сумку. Грабіжником виявився 18-річний житель міста, повідомляє поліція Миколаївщини.

У сумці крім мобільного телефону і документів жінки також були записи з ПІН-кодом до банківської картки і кодом до інтернет-банку, чим зловмисник не забарився скористатися. Хлопець оформив на ім’я жінки вісім мікро-онлайн кредитів, отримавши таким чином загалом майже 13 тисяч гривень.

"Потерпіла дізналась, що має вісім кредитів, не одразу, а через деякий час – коли вона відновила сім-картку і їй почали телефонувати кредитори щодо заборгованості. Тоді й повідомила в поліцію", – зазначають у правоохоронних органах.

Поліцейським вдалося встановити шахрая. Виявилося, що раніше його уже притягали до кримінальної відповідальності.

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Зараз триває слідство. Зловмиснику уже вручили повідомлення про підозру, він може потрапити за ґрати на строк до 6 років.

Нагадаємо, у Києві шахрайка прикидалася чоловіком і виманила гроші, закрутивши віртуальний роман зі своєю подругою. Потерпіла втратила майже 300 тисяч гривень і будинок вартістю майже мільйон гривень.

Також раніше була викрита нова небезпечна схема шахраїв – аферисти крадуть номери телефонів і беруть швидкі кредити. У таку пастку потрапила львів’янка – зловмисники викрали номер телефону і набрали на її ім'я онлайн-кредитів на суму понад 30 тисяч гривень. Жінка випадково дізналася про це через додаток Дія.

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