"Розвела" на 300 тисяч гривень і будинок: у Києві жінка закрутила віртуальний роман з подругою

Зловмисниця виманила будинок і гроші, закрутивши віртуальний роман зі знайомою / Фото pixabay.com

У Києві шахрайка прикидалася чоловіком і виманила гроші під час віртуального роману зі своєю знайомою.

Зловмисниця вирішила підзаробити на довірливій знайомій, яка на той час шукала стосунків, зазначається у вироку Шевченківського районного суду м. Києва.

Обвинувачена познайомилася зі своєю жертвою у 2017 році. Остання на той час саме розлучалася зі своїм чоловіком, і "дбайлива" нова подруга запропонувала познайомити її з 50-річним самотнім знайомим. Постраждала погодилася.

Як виявилося пізніше, цього чоловіка не існувало – шахрайка сама себе за нього видавала. Вона почала засипати постраждалу повідомленнями на мобільний телефон, придбавши для цього окрему картку одного з мобільних операторів.

Через деякий час "чоловік" повідомив, що має проблеми зі здоров’ям, і тому не може далі продовжувати спілкування. Він зазначив, що на лікування йому необхідні 150 тисяч доларів США.

Реклама

У жінки не було таких коштів, тому вона, щоб допомогти "коханому", узяла кредит. Картку вона передала шахрайці. Пізніше "чоловік" попросив перерахувати кошти на лікування до Житомира, для чого дав реквізити нібито медсестри, яка ці гроші мала передати пацієнту.

Таким чином у руки шахрайки потрапило 284 тисячі гривень. Та на цьому зловмисниця не зупинилася, і підробила договір купівлі-продажу будинку, який належав жертві та її колишньому чоловікові. Будинок продали за 950 тисяч гривень.

Шахрайку за скоєне засудили до 4 років позбавлення волі. Вона повинна віддати потерпілій 284 тисячі гривень, а її колишньому чоловіку – половину вартості будинку (475 тисяч гривень). Також суд визнав недійсним договір купівлі-продажу нерухомості.

Нагадаємо, раніше була викрита нова небезпечна схема шахраїв – аферисти крадуть номери телефонів і беруть швидкі кредити. У таку пастку потрапила львів’янка – зловмисники викрали номер телефону і набрали на її ім'я онлайн-кредитів на суму понад 30 тисяч гривень. Жінка випадково дізналася про це через додаток Дія.

Також раніше у Monobank попередили про нову схему шахраїв. Там заявили, що їхня компанія не запускала жодних платформ для заробітку грошей та казино і відхрестилися від низки організацій зі схожими на Monobank назвами.

Вас також може зацікавити: