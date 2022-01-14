Винахідливість без кордонів: розкрита нова небезпечна схема шахраїв

Шахраї беруть онлайн-кредити / ua.depositphotos.com

У львів'янки шахраї викрали номер телефону і набрали на її ім'я онлайн-кредитів на суму понад 30 тисяч гривень. Жінка випадково дізналася про це через додаток дія.

Як йдеться в сюжеті програми Спецкор на каналі 2+2, тепер зловмисники діють за новою схемою. Вони дізнаються номер телефону і таким чином доступ до фінансових даних.

"Спочатку вони набирають його з різних номерів, після чого скаржаться оператору, що нібито втратили sim-карту, а для її відновлення називають три телефонні номери, з яких самі ж і дзвонили", - йдеться в програмі.

У кіберполіції зазначили, що минулого року їм надійшло близько сорока звернень від громадян, які постраждали від "телефонних" злодіїв.

читайте такожПриватБанк попередив українців про нову схему шахраївНагадаємо, клієнт ПриватБанку став жертвою шахраїв, які оформили кредит на його ім'я. У банку кажуть, що вирішення цієї проблеми знаходиться поза їх юрисдикцією і радять звертатися в поліцію.

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