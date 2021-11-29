У Миколаївській області батько по-звірячому вбив рідного сина, а тіло спалив

Вбивство в Миколаївській області / Нацполіція

У селі Мигія Миколаївської області між батьком і сином сталася сварка, яка закінчилася вбивством.

Як повідомляє поліції Миколаївської області, між 53-річним батьком і його 27-річним сином стався конфлікт, що переріс у бійку. Чоловік вдарив сина каменем по голові. Від нанесеного удару молодий чоловік помер на місці.

"Намагаючись приховати скоєне, зловмисник поклав тіло сина в свій автомобіль і вивіз в декількох кілометрах від села в лісосмугу. Там розпалив багаття і спалив тіло вбитого", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, оперативники, криміналіст та експерт.

Чоловік зізнався поліцейським у скоєному.

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Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом в суді буде вирішено питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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