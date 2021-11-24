Під Дніпром викладач інтернату побив і зґвалтував 13-річну дівчинку

Згвалтування дитини / pixabay

У Дніпропетровській області в одному з інтернатів викладач зґвалтував 13-річну дівчину.

Як повідомляєт видання Інформатор, подія трапилася в селищі Саксагань Кам'янського району.

Про те, що трапилося в поліцію повідомила бабуся дівчинки.

Вона розповіла, що чоловік вдарив її неповнолітню внучку по обличчю, заклеїв рот липкою стрічкою, після чого зґвалтував.

"Відкрито кримінальне провадження за 156-ю статтею ("розбещення неповнолітніх") КК України. Призначені відповідні експертизи", - зазначила прессекретар Нацполіції області Ганна Старчевська.

Реклама

Якщо в суді буде доведена вина підозрюваного, за грати він відправиться на термін до п'яти років.

читайте такожУ Харкові далекобійник жорстоко зґвалтував молоду дівчину

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

Читайте також: