Під Дніпром викладач інтернату побив і зґвалтував 13-річну дівчинку

Про те, що трапилося в поліцію повідомила бабуся дівчинки.
У Дніпропетровській області в одному з інтернатів викладач зґвалтував 13-річну дівчину.
Як повідомляєт видання Інформатор, подія трапилася в селищі Саксагань Кам'янського району.
Про те, що трапилося в поліцію повідомила бабуся дівчинки.
Вона розповіла, що чоловік вдарив її неповнолітню внучку по обличчю, заклеїв рот липкою стрічкою, після чого зґвалтував.
"Відкрито кримінальне провадження за 156-ю статтею ("розбещення неповнолітніх") КК України. Призначені відповідні експертизи", - зазначила прессекретар Нацполіції області Ганна Старчевська.
Якщо в суді буде доведена вина підозрюваного, за грати він відправиться на термін до п'яти років.
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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.
Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.
Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.
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