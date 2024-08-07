Вперше в історії: український дрон 'приземлив' вертоліт Мі-28 на Курщині - ЗМІ

На відео чітко видно, як дрон СБУ влучає прямо в задній гвинт ворожої машини.

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Український дрон влучив у вертоліт Мі-28 на Курщині / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

6 серпня воїни Центру спецоперацій "А" СБУ вразили вертоліт над Курською областю РФ. Це унікальна операцію, оскільки підбити російський вертоліт Мі-28 вдалось за допомогою FPV-дрону. Про це повідомило джерело в СБУ, передає РБК-Україна.

На відео чітко видно, як дрон СБУ влучає прямо в задній гвинт ворожої машини.

"СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів", - зазначило поінформоване джерело в СБУ. відео дня

Стерненко у своєму Telegram-каналі також відреагував на цю подію.

"Цей результат – кропітка робота інженерів, операторів та ваших донатів", - написав він.

Та додав, що окупанти пишуть, що внаслідок удару FPV по Мі-28 воїнами СБУ, у гелікоптера було пошкоджено гвинт.

Воїни СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 – відео:

Що відомо про гелікоптер Мі-28 Мі-28 – радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника. Мі-28 може здійснювати: петлю Нестерова, переворот Іммельмана, бочку, політ боком, політ назад, вбік зі швидкістю до 100 км/год, розворот із кутовою швидкістю до 117 градусів/с, максимальна кутова швидкість крену більше 100 град./с. Вартість однієї одиниці такого вертольота складає близько 15 млн доларів США, пише Вікіпедія.

Курська область РФ - останні новини

Нагадаємо, 6 серпня, Росія перекинула резерви до прикордонної ділянки в Курській області після заяв про нібито прорив українських військових. Наразі в цьому районі тривають інтенсивні бойові дії. Однак, Україна офіційно не підтверджувала своєї участі у боях.

Російські та українські пабліки підтверджують перші втрати Росії в техніці та особовому складі внаслідок боїв у Курській області. Крім цього, росіяни пишуть про розгром підрозділу Кадирова "Ахмат", який охороняв кордон.

В той же час, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що вклинення на територію Курської області становить десь 7 кілометрів.

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