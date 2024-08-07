'Де наша армія хвалена?': істерика росіянина з-під Курська потрапила на відео

Влада Курської області не подбала про безпечну евакуацію місцевого населення.

https://glavred.net/world/gde-nasha-armiya-hvalenaya-isterika-rossiyanina-iz-pod-kurska-popala-na-video-10586522.html Посилання скопійоване

Росіяни терміново виїжджають із прикордонних районів РФ / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Росіяни скаржаться, що їхня влада не подбала про евакуацію цивільних із прикордонних районів Курської області, де, за словами кремлівських воєнкорів, нібито відбуваються бої з невідомими людьми.

Один із росіян, що вибрався, поскаржився на відео, що їм із сім'єю довелося самостійно тікати з-під обстрілів. Селище чоловіка - вже нібито зона бойових дій.

Росіянин звинуватив уряд у брехливому висвітленні ситуації в Курській області.

відео дня

"О третій годині одинадцять хвилин почався обстріл. Ми - в чому мати народила - спочатку стрибнули в машину, від'їхали. Потім довелося повертатися під снарядами за документами. Будинок наш обстріляли. Повертатися туди небезпечно, там уже танки стоять. Уряд пояснює, що все рівно, все чітко, нічого немає. Це повний (капець, - Главред)", - висловився чоловік.

Повертатися туди - це страх, додав він. Росіянина засмутила відсутність регулярних військ у прикордонній області та систем ППО.

"Це маячня повна. Де наша армія хвалена? Де хоч одна ППО?! Тут у Курсі хоча б вертольоти літають. У нас там немає нічого. "Ахмат"-війська, схоже, першими і звалили. Люди стоять на трасі - починаючи з солдатського району і до Курського кільця. Ті, у кого немає коштів, не можуть повернутися додому поки що", - поскаржився житель Курської області.

Реакція росіянина на бої в Курській області - дивіться відео:

Що за місто Курськ? Курськ - це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр україно-російського етноісторичного краю Курщина. Населення - 435 117 жителів на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія. З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною - близько 90 км.

Бої в Курській області - головне

Другу добу тривають бої в Курській області. Напередодні російські пропагандисти поскаржилися на прорив кордону кількома танковими колонами.

Україна свою участь у боях офіційно не підтверджувала.

Відомо, що в перший день боїв у вівторок, 6 серпня, російські війська зазнали великих втрат - зокрема, в авіації та живій силі. Групу строковиків, які першими прийняли бій, взяли в полон, а підрозділ "Ахмат" ганебно розбили.

Диктатор країни-агресорки Володимир Путін назвав те, що відбувається, "масштабною провокацією", безпідставно звинувативши в цьому Україну.

На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, подібні заходи "на руку" нашим захисникам на передовій, особливо на Харківщині, адже відвернуть від фронту наступальні ресурси противника.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред