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"Де наша армія хвалена?": істерика росіянина з-під Курська потрапила на відео

Яна Ставська
7 серпня 2024, 16:23
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Влада Курської області не подбала про безпечну евакуацію місцевого населення.
'Де наша армія хвалена?': істерика росіянина з-під Курська потрапила на відео
Росіяни терміново виїжджають із прикордонних районів РФ / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Росіяни скаржаться, що їхня влада не подбала про евакуацію цивільних із прикордонних районів Курської області, де, за словами кремлівських воєнкорів, нібито відбуваються бої з невідомими людьми.

Один із росіян, що вибрався, поскаржився на відео, що їм із сім'єю довелося самостійно тікати з-під обстрілів. Селище чоловіка - вже нібито зона бойових дій.

Росіянин звинуватив уряд у брехливому висвітленні ситуації в Курській області.

відео дня

"О третій годині одинадцять хвилин почався обстріл. Ми - в чому мати народила - спочатку стрибнули в машину, від'їхали. Потім довелося повертатися під снарядами за документами. Будинок наш обстріляли. Повертатися туди небезпечно, там уже танки стоять. Уряд пояснює, що все рівно, все чітко, нічого немає. Це повний (капець, - Главред)", - висловився чоловік.

Повертатися туди - це страх, додав він. Росіянина засмутила відсутність регулярних військ у прикордонній області та систем ППО.

"Це маячня повна. Де наша армія хвалена? Де хоч одна ППО?! Тут у Курсі хоча б вертольоти літають. У нас там немає нічого. "Ахмат"-війська, схоже, першими і звалили. Люди стоять на трасі - починаючи з солдатського району і до Курського кільця. Ті, у кого немає коштів, не можуть повернутися додому поки що", - поскаржився житель Курської області.

Реакція росіянина на бої в Курській області - дивіться відео:

Що за місто Курськ?

Курськ - це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр україно-російського етноісторичного краю Курщина. Населення - 435 117 жителів на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія.

З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною - близько 90 км.

Бої в Курській області - головне

Другу добу тривають бої в Курській області. Напередодні російські пропагандисти поскаржилися на прорив кордону кількома танковими колонами.

Україна свою участь у боях офіційно не підтверджувала.

Відомо, що в перший день боїв у вівторок, 6 серпня, російські війська зазнали великих втрат - зокрема, в авіації та живій силі. Групу строковиків, які першими прийняли бій, взяли в полон, а підрозділ "Ахмат" ганебно розбили.

Диктатор країни-агресорки Володимир Путін назвав те, що відбувається, "масштабною провокацією", безпідставно звинувативши в цьому Україну.

На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, подібні заходи "на руку" нашим захисникам на передовій, особливо на Харківщині, адже відвернуть від фронту наступальні ресурси противника.

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