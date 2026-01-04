Як вимикатимуть світло в Києві та області 5 січня: новий графік від ДТЕК

Коротко:
- У Києві світло вимикатимуть 1–3 рази на день
- У Київській області – 1–2 рази на добу
У Києві та Київській області на 5 січня запроваджуються графіки відключення електроенергії. Нові обсяги обмежень опублікувала компанія ДТЕК.
У столиці електропостачання буде тимчасово припинятися від одного до трьох разів на день. На території Київської області світло вимикатимуть від одного до двох разів на добу.
Графіки відключення світла в Києві
Черга 1.1
- 08:00 – 12:00
- 18:30 – 22:30
Черга 1.2
- 00:00 – 01:30
- 08:00 – 12:00
- 18:30 – 20:00
Черга 2.1
- 08:00 – 12:00
- 18:30 – 22:30
Черга 2.2
- 08:00 – 12:00
- 18:30 – 22:30
Черга 3.1
- 11:30 – 15:30
- 22:00 – 24:00
Черга 3.2
- 11:30 – 15:30
Черга 4.1
- 11:30 – 15:30
Черга 4.2
- 01:00 – 05:00
- 11:30 – 15:30
Черга 5.1
- 15:00 – 19:00
Черга 5.2
- 06:00 – 08:30
- 15:00 – 19:00
Черга 6.1
- 04:30 – 08:30
- 15:00 – 19:00
Черга 6.2
- 06:00 – 08:30
- 15:00 – 19:00
Графіки відключення світла в Київській області
Черга 1.1
- 09:00 – 12:30
- 19:30 – 22:00
Черга 1.2
- 09:00 – 12:30
- 19:30 – 22:00
Черга 2.1
- 09:00 – 12:30
- 19:30 – 24:00
Черга 2.2
- 00:00 – 02:00
- 09:00 – 12:30
Черга 3.1
- 12:30 – 16:00
Черга 3.2
- 12:30 – 16:00
Черга 4.1
- 02:00 – 05:30
- 12:30 – 16:00
Черга 4.2
- 12:30 – 16:00
Черга 5.1
- 08:00 – 09:00
- 16:00 – 19:30
Черга 5.2
- 06:00 – 09:00
- 16:00 – 19:30
Черга 6.1
- 05:30 – 09:00
- 16:00 – 19:30
Черга 6.2
- 06:00 – 09:00
- 16:00 – 20:00
Якими будуть відключення світла в Києві - прогноз експерта
Експерт Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, вважає, що навіть без нових обстрілів проблеми з електропостачанням у Києві та області триватимуть щонайменше 3–4 тижні.
За його словами, регіон перебуває у дефіциті електроенергії: "Київ і Київська область – дефіцитний регіон. Електроенергію доводиться брати з Рівненської та Хмельницької АЕС, проте пропускні можливості мережі обмежені".
Попенко наголошує, що недавні удари по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Київській ГЕС ще більше скоротили можливості генерації та розподілу електроенергії. Він прогнозує, що столиця та область ще щонайменше місяць зіткнуться з серйозними перебоями, а тривалість відключень може варіюватися від 6–8 до 16 годин на добу залежно від погодних умов.
Вимкнення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, у понеділок, 5 січня, більшість регіонів України відчує погодинні відключення електроенергії. Одночасно промислові підприємства будуть працювати за обмеженими потужностями. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Крім того, у понеділок, 5 січня, у більшості областей України запроваджуються погодинні відключення електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло вимикатимуть від двох до трьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.
Нагадаємо, що у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Читайте також:
- РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст
- Відключення світла 5 січня: Укренерго пояснило, хто потрапить під обмеження
- Дрони в небі, літаки вже з ракетами: існує висока загроза масованого удару
Про джерело: ДТЕК
ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.
Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред