Як вимикатимуть світло в Києві та області 5 січня: новий графік від ДТЕК

ДТЕК повідомляє про запровадження графіків відключень світла у Києві та області на 5 січня.

Коротко:

У Києві світло вимикатимуть 1–3 рази на день

У Київській області – 1–2 рази на добу

У Києві та Київській області на 5 січня запроваджуються графіки відключення електроенергії. Нові обсяги обмежень опублікувала компанія ДТЕК.

У столиці електропостачання буде тимчасово припинятися від одного до трьох разів на день. На території Київської області світло вимикатимуть від одного до двох разів на добу.

Графіки відключення світла в Києві

Черга 1.1

08:00 – 12:00

18:30 – 22:30

Черга 1.2

00:00 – 01:30

08:00 – 12:00

18:30 – 20:00

Черга 2.1

08:00 – 12:00

18:30 – 22:30

Черга 2.2

08:00 – 12:00

18:30 – 22:30

Черга 3.1

11:30 – 15:30

22:00 – 24:00

Черга 3.2

11:30 – 15:30

Черга 4.1

11:30 – 15:30

Черга 4.2

01:00 – 05:00

11:30 – 15:30

Черга 5.1

15:00 – 19:00

Черга 5.2

06:00 – 08:30

15:00 – 19:00

Черга 6.1

04:30 – 08:30

15:00 – 19:00

Черга 6.2

06:00 – 08:30

15:00 – 19:00

Графіки відключення світла в Київській області

Черга 1.1

09:00 – 12:30

19:30 – 22:00

Черга 1.2

09:00 – 12:30

19:30 – 22:00

Черга 2.1

09:00 – 12:30

19:30 – 24:00

Черга 2.2

00:00 – 02:00

09:00 – 12:30

Черга 3.1

12:30 – 16:00

Черга 3.2

12:30 – 16:00

Черга 4.1

02:00 – 05:30

12:30 – 16:00

Черга 4.2

12:30 – 16:00

Черга 5.1

08:00 – 09:00

16:00 – 19:30

Черга 5.2

06:00 – 09:00

16:00 – 19:30

Черга 6.1

05:30 – 09:00

16:00 – 19:30

Черга 6.2

06:00 – 09:00

16:00 – 20:00

Якими будуть відключення світла в Києві - прогноз експерта

Експерт Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, вважає, що навіть без нових обстрілів проблеми з електропостачанням у Києві та області триватимуть щонайменше 3–4 тижні.

За його словами, регіон перебуває у дефіциті електроенергії: "Київ і Київська область – дефіцитний регіон. Електроенергію доводиться брати з Рівненської та Хмельницької АЕС, проте пропускні можливості мережі обмежені".

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Попенко наголошує, що недавні удари по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Київській ГЕС ще більше скоротили можливості генерації та розподілу електроенергії. Він прогнозує, що столиця та область ще щонайменше місяць зіткнуться з серйозними перебоями, а тривалість відключень може варіюватися від 6–8 до 16 годин на добу залежно від погодних умов.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у понеділок, 5 січня, більшість регіонів України відчує погодинні відключення електроенергії. Одночасно промислові підприємства будуть працювати за обмеженими потужностями. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Крім того, у понеділок, 5 січня, у більшості областей України запроваджуються погодинні відключення електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло вимикатимуть від двох до трьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо, що у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

