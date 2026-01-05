Рус
Чи буде різкий стрибок долара: несподіваний прогноз на початок 2026 року

Олексій Тесля
5 січня 2026, 00:24
Навіть в умовах війни регулятор зберігає інструменти для оперативного втручання.
Розкрито сценарій на валютному ринку

Головне:

  • На курс можуть тиснути зовнішні обставини
  • Можливі негативні ефекти стримуватиме Нацбанк

Ключовим фактором стабільності валютного ринку найближчим часом залишиться політика Національного банку, розповів банкір Тарас Лісовий.

На курс можуть тиснути зовнішні обставини - насамперед ситуація в енергетиці та пов'язані з нею економічні ризики, а також традиційне збільшення державних видатків наприкінці року, наголосив він у коментарі 24 Каналу.

відео дня

Вплив чинить і невизначеність, пов'язана з перспективами завершення війни або зниження інтенсивності бойових дій. Усе це здатне викликати коливання цін, особливо на продукти та послуги.

Однак, за словами експерта, можливі негативні ефекти стримуватиме Нацбанк. Навіть в умовах війни регулятор зберігає інструменти для оперативного втручання і запобігання перекосів між попитом і пропозицією валюти. Механізм "керованої гнучкості" фактично працює як буфер, не дозволяючи ринку йти в різкі стрибки.

Цей режим передбачає мінімальний розрив між готівковим і міжбанківським курсом, невелику різницю між купівлею і продажем валюти і плавну, уповільнену динаміку змін. Завдяки цьому валютні сплески поступово сходять нанівець, а найближчими тижнями ситуація, як очікується, залишиться спокійною і в межах допустимих коливань.

Окремо Лісовий відзначив курс євро. В Україні він, як і раніше, формуватиметься з урахуванням світової пари долар-євро і конвертації через гривню. За поточними прогнозами, співвідношення долара до євро збережеться в діапазоні 1,16-1,185, без різких сюрпризів. При цьому і долар, і євро залишаються стійкими глобальними валютами, яким не загрожує істотне знецінення навіть на тлі світових потрясінь.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Валютний прогноз: думка аналітиків

Аналітики інвестиційної компанії ICU заявили, що нещодавнє зростання курсу гривні було прогнозованим і стало результатом зважених дій Національного банку, який активно виходив на ринок із валютними інтервенціями для його стабілізації.

Надалі, вважають експерти, регулятор може поступово скоротити своє втручання, дозволивши курсу коливатися помітніше і плавно перейти до контрольованого ослаблення гривні.

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

