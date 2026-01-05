Чи буде різкий стрибок долара: несподіваний прогноз на початок 2026 року

Навіть в умовах війни регулятор зберігає інструменти для оперативного втручання.

Розкрито сценарій на валютному ринку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

На курс можуть тиснути зовнішні обставини

Можливі негативні ефекти стримуватиме Нацбанк

Ключовим фактором стабільності валютного ринку найближчим часом залишиться політика Національного банку, розповів банкір Тарас Лісовий.

На курс можуть тиснути зовнішні обставини - насамперед ситуація в енергетиці та пов'язані з нею економічні ризики, а також традиційне збільшення державних видатків наприкінці року, наголосив він у коментарі 24 Каналу.

Вплив чинить і невизначеність, пов'язана з перспективами завершення війни або зниження інтенсивності бойових дій. Усе це здатне викликати коливання цін, особливо на продукти та послуги.

Однак, за словами експерта, можливі негативні ефекти стримуватиме Нацбанк. Навіть в умовах війни регулятор зберігає інструменти для оперативного втручання і запобігання перекосів між попитом і пропозицією валюти. Механізм "керованої гнучкості" фактично працює як буфер, не дозволяючи ринку йти в різкі стрибки.

Цей режим передбачає мінімальний розрив між готівковим і міжбанківським курсом, невелику різницю між купівлею і продажем валюти і плавну, уповільнену динаміку змін. Завдяки цьому валютні сплески поступово сходять нанівець, а найближчими тижнями ситуація, як очікується, залишиться спокійною і в межах допустимих коливань.

Окремо Лісовий відзначив курс євро. В Україні він, як і раніше, формуватиметься з урахуванням світової пари долар-євро і конвертації через гривню. За поточними прогнозами, співвідношення долара до євро збережеться в діапазоні 1,16-1,185, без різких сюрпризів. При цьому і долар, і євро залишаються стійкими глобальними валютами, яким не загрожує істотне знецінення навіть на тлі світових потрясінь.

Валютний прогноз: думка аналітиків

Аналітики інвестиційної компанії ICU заявили, що нещодавнє зростання курсу гривні було прогнозованим і стало результатом зважених дій Національного банку, який активно виходив на ринок із валютними інтервенціями для його стабілізації.

Надалі, вважають експерти, регулятор може поступово скоротити своє втручання, дозволивши курсу коливатися помітніше і плавно перейти до контрольованого ослаблення гривні.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

