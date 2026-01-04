Рус
  Гороскоп

Тільки ці китайські знаки зодіаку будуть найуспішнішими у 2026 році

Віталій Кірсанов
4 січня 2026, 14:16
У 2026 році чотири знаки китайського зодіаку опиняться у виграшному становищі, буквально притягаючи до себе удачу і можливості.
Тільки ці китайські знаки зодіаку будуть найуспішнішими у 2026 році
Тільки ці китайські знаки зодіаку будуть найуспішнішими у 2026 році / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Гороскоп для Собак і Овець
  • Гороскоп для Тигрів і Коней

2026 рік обіцяє стати по-справжньому спекотним і насиченим. Рік буде відзначений різкою зміною енергетики: багато зовнішніх планет залишать повільні, стійкі й емоційно орієнтовані земні та водні знаки, перемістившись у більш динамічні, активні й соціальні вогняні та повітряні. На тлі цього турбулентного часу чотири знаки китайського зодіаку опиняться в особливо виграшному становищі, буквально притягаючи до себе удачу і можливості. Про це пише журнал Parade з посиланням на експерта з китайської астрології Джанін Лоу.

За її словами, енергія Вогняного Коня посилила вроджену незалежність і неспокійний характер цього знака, сформувавши потужну потребу у свободі, самовираженні та знятті будь-яких обмежень. Вона також розповіла, що в історичному та соціальному контексті такі роки нерідко збігалися з періодами потрясінь, культурних трансформацій і колективних рухів, коли люди наважувалися кидати виклик авторитетам, переглядати свою ідентичність і домагатися радикальних змін.

Собака

Рік Вогняного Коня посилить прагнення до взаємодії та спільних дій, зробивши 2026 рік максимально соціальним. Астрологиня й експертка з фен-шуй Донна Стеллхорн розповіла, що рік Коня приніс безліч зустрічей, нових знайомств і шансів зміцнити вже наявні зв'язки.

Саме тому особливу вигоду отримають ті, хто народився в рік Собаки (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). За словами Стеллхорн, їхня відкритість, уміння вибудовувати стосунки і любов до спілкування з близьким колом зіграють ключову роль.

Вона також зазначила, що Собаки зможуть скористатися додатковими можливостями у сфері освіти - від вступу до бажаних навчальних закладів до отримання доступу до раніше недоступних джерел фінансування. Крім того, 2026 рік може принести їм більше поїздок і розширення життєвого кругозору.

Джанін Лоу додала, що представники цього знака відчують посилений захист, підтримку з боку оточення, зростання впізнаваності та довгоочікуване визнання. Для декого цей період стане поверненням до спокійнішого та стійкішого життя після тривалої напруги та відповідальності.

Вівця

Народжені в рік Вівці (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) традиційно вирізняються творчим мисленням, емпатією і розвиненим емоційним інтелектом. Хоча темп Року Вогняного Коня може здатися їм надто стрімким, соціальна складова цього періоду виявиться для них особливо сприятливою, насамперед у професійній сфері.

Вівці зможуть реалізувати себе через спільні проєкти, співпрацю і творчі союзи. Їхнє вміння спілкуватися і висловлювати емоції допоможе виділитися в насиченому подіями середовищі і привернути увагу. Особливо помітним стане успіх у командній роботі з однодумцями.

Джанін Лоу зазначила, що в рік Коня Вівці виграють за рахунок "м'якої сили". За її словами, вони отримали стабільну підтримку і більш дбайливі умови для зростання, а прогрес розвиватиметься плавно і послідовно, допомагаючи відновити впевненість і внутрішню стійкість.

Тигр

Люди, що з'явилися на світ у рік Тигра (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022), мають яскраву харизму, сміливість і лідерський потенціал. У 2026 році ці якості зроблять їх центром тяжіння для значущих і надихаючих подій.

Донна Стеллхорн зазначила, що у Тигрів значно активізується сфера кохання і романтики. За її словами, енергія Коня, орієнтована на дію і пристрасть, посилить їхній природний магнетизм і потяг до пригод.

Вона також розповіла, що рік Коня здатний відкрити перед Тиграми нові, нехай і ризиковані, можливості у фінансах, лідерстві та творчій самореалізації. Може йтися про нестандартні проєкти, інвестиції або ситуації, де вони опиняться в центрі уваги.

Джанін Лоу додала, що після більш інертного Року Змії Тигри відчують повернення імпульсу: застійні процеси зрушаться з місця, з'явиться відчуття руху вперед, а впевненість у власних силах помітно зросте. За її словами, рішення прийматимуться легше, а можливості - відкриватимуться швидше.

Кінь

Оскільки 2026 рік проходить під знаком Коня, люди, народжені в інші роки Коня (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), відчують посилення своїх ключових якостей - стрімкості, волелюбності та внутрішнього драйву. Саме вони задаватимуть загальний ритм і тон тому, що відбувається.

Джанін Лоу зазначила, що у власний рік Коня енергія максимально збіглася з внутрішнім станом представників цього знака. Вона розповіла, що це дає відчуття гармонії з тим, що відбувається, більше свободи, руху, перспектив, можливостей для зростання, поїздок і відродження пристрасті до життя.

При цьому експерт підкреслила, що для Коней особливо важливо зберігати баланс і стійкість. За її словами, тільки в цьому разі потужний ентузіазм року зможе перерости не в хаотичну активність, а в довгостроковий, осмислений і по-справжньому значущий прогрес.

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

