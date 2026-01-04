Найгірше - попереду: з'явився сумний прогноз масованих ударів РФ по Україні

Влітку ситуація може покращитися, проте Михайло Гончар застеріг від надмірних очікувань.

https://glavred.net/ukraine/hudshee-vperedi-poyavilsya-mrachnyy-prognoz-massirovannyh-udarov-rf-po-ukraine-10729412.html Посилання скопійоване

Українців попередили про ймовірність нових відключень / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Головне із заяв Гончара:

Взимку рівень сонячної генерації мінімальний

Влітку ситуація з електропостачанням може покращитися

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар, коментуючи ситуацію з масованими ударами РФ, заявив про те, що Україні головне - пережити зиму.

"Тому що з настанням весняно-літнього періоду в роботу активно включається сонячна генерація. Сонце нас суттєво виручало і минулого літа, і позаминулого. Взимку ж, зрозуміло, рівень сонячної генерації мінімальний через короткий світловий день", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт говорить про те, що влітку ситуація може покращитися, проте він застеріг від надмірних очікувань.

"Те, що ми пройдемо зиму - незалежно від того, як саме, - зовсім не означає, що після цього ворог припинить удари. Давайте згадаємо 2024 рік: основні масовані атаки якраз припали на літній період. Починаючи приблизно з 21 березня минулого року, поновилися комбіновані удари по об'єктах енергосистеми, зокрема й по підземних газосховищах, і тривали вони фактично все літо", - нагадав він.

/ Главред

Співрозмовник зазначає, що ключове питання полягає в мінімізації можливостей ворога завдавати ударів по Україні.

"Для цього необхідно знищувати їхні аеродроми, з яких здійснюються атаки авіаційними засобами ураження, пускові установки балістичних ракет, а головне - виробничі потужності, де ці засоби ураження виготовляються. Лише в такому разі можна досягти відчутного ефекту - коли ворог буде фізично не в змозі здійснювати масовані комбіновані атаки в тих масштабах, які ми бачимо зараз. А з точки зору генерації - сонечко допоможе", - додав Гончар.

Ситуація з відключеннями: прогноз експерта

Керівник Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра зазначив, що похолодання не становить серйозної загрози для стабільної роботи енергосистеми. За його словами, наразі немає ознак, які вказували б на можливість тривалих або масштабних перебоїв з електропостачанням.

Відключення електроенергії - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні запроваджено екстрені відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві діяли екстрені відключення. Аварійні відключення розраховані до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

Як писав раніше Главред, після атаки енергетики України почалися екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред