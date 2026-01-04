Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Найгірше - попереду: з'явився сумний прогноз масованих ударів РФ по Україні

Олексій Тесля
4 січня 2026, 23:20
100
Влітку ситуація може покращитися, проте Михайло Гончар застеріг від надмірних очікувань.
Найгірше - попереду: з'явився сумний прогноз масованих ударів РФ по Україні
Українців попередили про ймовірність нових відключень / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Головне із заяв Гончара:

  • Взимку рівень сонячної генерації мінімальний
  • Влітку ситуація з електропостачанням може покращитися

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар, коментуючи ситуацію з масованими ударами РФ, заявив про те, що Україні головне - пережити зиму.

"Тому що з настанням весняно-літнього періоду в роботу активно включається сонячна генерація. Сонце нас суттєво виручало і минулого літа, і позаминулого. Взимку ж, зрозуміло, рівень сонячної генерації мінімальний через короткий світловий день", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт говорить про те, що влітку ситуація може покращитися, проте він застеріг від надмірних очікувань.

"Те, що ми пройдемо зиму - незалежно від того, як саме, - зовсім не означає, що після цього ворог припинить удари. Давайте згадаємо 2024 рік: основні масовані атаки якраз припали на літній період. Починаючи приблизно з 21 березня минулого року, поновилися комбіновані удари по об'єктах енергосистеми, зокрема й по підземних газосховищах, і тривали вони фактично все літо", - нагадав він.

Найгірше - попереду: з'явився сумний прогноз масованих ударів РФ по Україні
/ Главред

Співрозмовник зазначає, що ключове питання полягає в мінімізації можливостей ворога завдавати ударів по Україні.

"Для цього необхідно знищувати їхні аеродроми, з яких здійснюються атаки авіаційними засобами ураження, пускові установки балістичних ракет, а головне - виробничі потужності, де ці засоби ураження виготовляються. Лише в такому разі можна досягти відчутного ефекту - коли ворог буде фізично не в змозі здійснювати масовані комбіновані атаки в тих масштабах, які ми бачимо зараз. А з точки зору генерації - сонечко допоможе", - додав Гончар.

Ситуація з відключеннями: прогноз експерта

Керівник Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра зазначив, що похолодання не становить серйозної загрози для стабільної роботи енергосистеми. За його словами, наразі немає ознак, які вказували б на можливість тривалих або масштабних перебоїв з електропостачанням.

Відключення електроенергії - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні запроваджено екстрені відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві діяли екстрені відключення. Аварійні відключення розраховані до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

Як писав раніше Главред, після атаки енергетики України почалися екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Михайло Гончар відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Після Венесуели — Гренландія? Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США

Після Венесуели — Гренландія? Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США

22:53Політика
Є два сценарії: Зеленський розкрив деталі нового раунду переговорів про мир

Є два сценарії: Зеленський розкрив деталі нового раунду переговорів про мир

22:25Україна
Дрони в небі, літаки вже з ракетами: існує висока загроза масованого удару

Дрони в небі, літаки вже з ракетами: існує висока загроза масованого удару

21:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим - NYT

Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим - NYT

Останні новини

23:20

Найгірше - попереду: з'явився сумний прогноз масованих ударів РФ по Україні

22:53

Після Венесуели — Гренландія? Трамп заговорив про нові можливі вторгнення США

22:25

Є два сценарії: Зеленський розкрив деталі нового раунду переговорів про мирВідео

22:11

Служитимуть десятиліттями: ТОП-10 кросоверів, які вважають еталоном надійності

21:39

Дрони в небі, літаки вже з ракетами: існує висока загроза масованого удару

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
21:29

Напад РФ на країни НАТО: розкрито сценарій нової війни в Європі

21:28

Волосся ростиме швидше вже за кілька тижнів: простий секрет наших бабусь

21:02

Як вимикатимуть світло в Києві та області 5 січня: новий графік від ДТЕКФото

20:24

Варити більше не треба: Мережу підірвав революційний спосіб приготування макаронівВідео

Реклама
20:23

Росіяни озброюють "Шахеди" ракетами: Флеш оприлюднив тривожні фото

20:16

До семи годин без світла: ДТЕК оновив графік відключень для Дніпропетровщини 5 січняФото

20:05

США поступово стискають РФ: що чекає Україну в 2026 -муПогляд

19:29

Китай не допустить поразки РФ: розкрито тривожний сценарій закінчення війни

19:13

Як зупинити проростання картоплі: прості лайфхаки для міського зберіганняВідео

18:54

Відключення світла 5 січня: Укренерго пояснило, хто потрапить під обмеження

18:48

УЗ призупинила продаж квитків на деякі рейси: що стало причиною та коли відновлять

18:34

Коли насправді треба прибирати ялинку - названо важливу дату у 2026 році

18:27

"Загибель" командира РДК: Капустін зробив заяву після гучного інсценування

18:11

Китайський гороскоп на завтра 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

17:43

Захоплення Мадуро США — тривожний дзвіночок для Кремля, — Le Monde

Реклама
17:36

Під загрозою велике місто на сході: "сіра зона" ламає сценарій наступу

17:23

Де в Києві живе містика: від Лисої гори до Зеленого театру

17:13

Водіїв закликали одягнути шкарпетки на дзеркала авто - яка причина

17:06

Скільки може коштувати євро у 2026 році: зʼявився неочікуваний прогноз

17:05

Шуба за мільйон: дружина Олександра Усика приголомшила скандальною обновкою

16:32

Хто насправді контролює Родинське: у ЗСУ прокоментували гучні заяви РФ

16:27

Фотообман часу: розкрито секрет, чому предки мали старший вигляд у молодості

16:23

Як Росія стерла Черкесію: геноцид, про який мовчать підручники

16:12

Без цього аксесуара не обійтися в холоди: як вибрати рукавички на зимуВідео

16:08

Ціна підскочила на 17%: популярний напій серед українців стрімко дорожчає

16:06

Неможливо відірватися: готуємо божественну намазку за 5 хвилин

15:42

ДНК без магії: що насправді стоїть за генетичним кодом

15:35

Очікується зростання: стало відомо, скільки Україна виробляє далекобійних дронів

15:28

РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

15:10

В Україні масово відраховують студентів з університетів: у чому причина

14:21

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

14:16

Тільки ці китайські знаки зодіаку будуть найуспішнішими у 2026 році

14:10

ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетниківВідео

14:08

Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

13:51

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

Реклама
13:39

Люкс без смаку: що псує образ навіть із дорогими брендами

13:21

Чоловік наважився відчинити двері, повз які проходив 40 років: що він там знайшовФото

13:03

Не лише з часником: чому сало годувало армії та літало в космос

13:00

"Треба все закінчити": Цимбалюк зробив заяву про переможницю "Холостяка"

12:59

Ексочільник Держприкордонслужби Дейнеко отримав нову посаду - перші деталі

12:57

План з'явився ще понад 60 років тому: чому у Львові насправді немає метроВідео

12:41

Росіяни готують новий наступ: яке місто України хоче захопити ворог до лютого

12:05

"Проходить лікування через контузію": Вітвіцька розповіла про службу нареченого-воїна

12:02

Любовний гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня

11:52

"Підстав очікувати миру немає": війна завершиться не в Україні - The Independent

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти