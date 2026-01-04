Рус
В Україні масово відраховують студентів з університетів: у чому причина

Маріна Фурман
4 січня 2026, 15:10
У Раді відповіли, чому студентів відраховують з ВНЗ.
Студентів почали масово відраховувати з університетів - що сталося / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Студентів почали масово відраховувати з університетів
  • Причина - прогули на тлі мобілізації

У вищих навчальних закладах України почали масово відраховувати студентів за пропуски занять. Все це відбувається на тлі мобілізації, адже чимало чоловіків призовного віку вступають до вишів, щоб отримати відстрочку від військової служби. Про це повідомляє депутатка Наталія Піпа у коментарі виданню NV, цитує ТСН.

За її словами, у 2024 році до передвищих навчальних закладів вступили рекордні 55 581 чоловік призовного віку, а 2025 року цей показник знизився до 24 819, але він все ще залишається високим.

Вона зазначила, що у ВНЗ посилили контроль відвідуваності, тому студентів, які не з’являються на парах, відраховують.

"Всіх тих студентів, яких не було на парах — відраховували. І це продовжують робити далі. Це діючий механізм. Служба має право перевіряти присутність студентів на будь-якому рівні навчання. Ті, хто перейшов туди не для навчання, а щоб мати відстрочку, позбавляються цього", — сказала Піпа.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Коли закінчиться мобілізація в Україні - прогноз

Від початку повномасштабного вторгнення Україна перебуває одночасно в умовах воєнного стану та мобілізації. Навіть після завершення війни й досягнення миру потреба в мобілізаційних заходах не зникне. Таку позицію висловив військовий експерт Ігор Романенко.

Він зазначив, що після припинення активних бойових дій країні знадобиться орієнтовно 300–500 тисяч військовослужбовців для проведення ротацій, адже значна частина бійців перебуває на фронті ще з 2014 року.

"У них відбувається вигорання, бо вони на війні вже понад 10 років, а хтось на фронті вже майже чотири роки. Їх потрібно буде кимось замінити. Без подальшої мобілізації не обійтися", - сказав Романенко.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила рішення продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого наступного року. До цього часу в країні діятимуть чинні правила призову, а військовозобов’язані, які не мають підстав для відстрочки чи бронювання, можуть отримати повістку та бути призваними до війська.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди.

Наприкінці 2025 року в Україні відбувся черговий комплекс важливих змін у сфері мобілізації, військового обліку та бронювання від мобілізації, що суттєво впливають на те, як громадяни оформляють відстрочки, отримують бронювання та зберігають статус захищених від призову. Главред зібрав основні зміни в мобілізації в Україні.

Про джерело: NV

NV — український друкований щотижневий суспільно-політичний журнал. Часопис також має інформаційно-новинний сайт та онлайн електронну версію журналу, пише Вікіпедія.

