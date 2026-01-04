Рус
РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

Дар'я Пшеничник
4 січня 2026, 15:28
Кремль перебільшує важливість захоплення Покровська, щоб представити просування Росії на полі бою як неминуче.
Покровск
РФ продемонструвала нову схему захоплення міст / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Головне:

  • Падіння Покровська не змінить ситуацію на фронті
  • РФ відпрацьовує тактику "дрони + піхота"
  • Україні критично потрібні засоби протидії БпЛА

Ймовірне захоплення Покровська на Донеччині не стане для Росії стратегічним проривом, однак продемонструє небезпечну трансформацію її підходів до ведення війни. Про це повідомляє The Washington Post, аналізуючи ситуацію навколо міста, де до вторгнення проживало близько 60 тисяч людей.

Аналітик Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос наголошує: навіть якщо Покровськ опиниться під контролем РФ, це буде радше символічна, ніж реальна перемога. Російські війська просувалися до міста майже два роки, подолавши лише 40 кілометрів від Авдіївки та заплативши за це величезною кількістю техніки й особового складу.

За даними ISW, від початку операції проти Авдіївки восени 2023 року й до середини 2024-го російська армія втратила на цьому напрямку понад тисячу одиниць бронетехніки та щонайменше пів тисячі танків — еквівалент п’яти дивізій.

Попри це, Кремль намагається подати можливе захоплення Покровська як доказ "неминучого" успіху. Цю риторику, за словами Барроса, частково переймають і деякі представники переговорної команди президента США Дональда Трампа.

Після катастрофічних втрат у техніці Росія змінила підхід: замість масованих механізованих штурмів почала використовувати малі піхотні групи, які просуваються за рахунок чисельності та інфільтрації.

Такий метод дозволив російським військам у жовтні 2025 року захопити близько 30 квадратних кілометрів території біля Покровська, але ціною до 25 тисяч убитих і поранених.

Баррос звертає увагу на небезпечну тенденцію: Росія відпрацьовує нову схему наступу на українські міста.

  • Спочатку — удари дронами, які руйнують логістичні вузли та транспортні артерії.
  • Потім — піхотні штурми та диверсійні групи, що намагаються прорвати оборону на виснажених ділянках.

Ця тактика, за словами аналітика, може створити серйозні загрози для оборони так званого "поясу фортець" Донбасу — Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Якщо Україна втратить можливість оперативно постачати ці міста, їхня оборона значно ускладниться.

Загроза для логістики вже реальна

У листопаді Україна була змушена тимчасово зупинити залізничне сполучення з Краматорськом — імовірно, через активізацію російських ударних БпЛА. Це, на думку Барроса, свідчить, що РФ уже намагається масштабувати "покровську" модель.

Що потрібно Україні

Аналітик наголошує: щоб зламати нову російську тактику, Україні необхідно посилити боротьбу з дронами та отримати засоби ураження на дистанції 60–100 км від лінії фронту.

Однак ключовим фактором залишається західна підтримка — артилерія, ракети, розвіддані. Без цього, підкреслює Баррос, зупинити російський наступ буде надзвичайно складно.

Переговори неможливі, поки триває наступ

Поки російські війська продовжують просування, Москва не зацікавлена в реальних переговорах щодо завершення війни. Баррос вважає, що дипломатичні зусилля адміністрації Дональда Трампа не матимуть результату, доки наступ РФ не буде зупинений на полі бою.

Ситуація на фронті - деталі від військового

У Донецькій області війська РФ нарощують штурмову активність у районі Лиману, прагнучи прорватися до важливих оборонних рубежів. Українські захисники утримують лінії оборони і докладають максимум зусиль, щоб не допустити подальшого просування противника. Про це розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Війна в Україні - останні новини

Нещодавно партизани повідомили, що командири окупаційної армії країни-агресора Росії на Херсонському напрямку забирають виплати та кидають солдатів у "ями" за відмову йти на смертельний штурм.

Нагадаємо, Главред писав, що на Донеччині ворог має просування в районі села Предтечиного Краматорського району, яке розташованне південніше Часового Яру.

Тим часом спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти зайшли в Гуляйполе Запорізької області, проте українські захисники продовжують утримувати позиції в місті.

Також варто ознайомитись:

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ російський наступ
