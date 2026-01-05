Росія підняла 'ТУшки' в повітря: коли можуть відбутися пуски ракет

Коротко:
- РФ підняла Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3 із трьох аеродромів
- Над Україною перебуває близько 33 ударних дронів "Герань/Гербера"
- Літаки тримають південний курс та наближаються до можливих рубежів
У ніч на 5 січня українців попередили про можливу нову хвилю ракетних ударів з боку Росії. Як повідомляють моніторингові канали, РФ підняла в повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Напередодні також фіксували активність пунктів управління стратегічної авіації РФ.
Активність стратегічної авіації РФ
Експерти зазначають, що така активність може свідчити про підготовку до бойового вильоту з метою нанесення ударів по території України. Водночас остаточно підтвердити запуски ракет можна буде лише ближче до ранку — після наближення літаків до пускових рубежів.
Які літаки підняла Росія
За наявними даними, станом на 00:54 зафіксовано групу стратегічних бомбардувальників, що вилетіли з аеродромів "Бєлая", "Українка" та "Олєнья". Попередньо відомо про:
- три борти Ту-95МС з аеродрому "Бєлая";
- три борти Ту-160 з аеродрому "Українка";
- два борти Ту-95МС з аеродрому "Олєнья".
Виліт Ту-22М3 та уточнення маршрутів
Крім того, в повітрі зафіксовано борти Ту-22М3. За інформацією аналітиків, щонайменше чотири літаки Ту-22М3 здійснили виліт з аеродрому "Олєнья", тримають південний курс і летять разом із групою Ту-95МС. Район їх перебування наразі уточнюється.
Станом на 02:56 у повітрі перебуває до восьми бортів Ту-95МС з аеродромів "Оленья" та "Бєлая", три літаки Ту-160 з аеродрому "Українка" та чотири Ту-22М3 з аеродрому "Оленья".
Коли можливі ракетні пуски
Моніторингові канали зазначають, що у разі бойового вильоту стратегічна авіація може вийти на пускові рубежі орієнтовно між 4:00 та 5:00 ранку.
Атака дронами по Україні
Також повідомляється, що станом на 00:43 над територією України перебуває близько 33 ударних безпілотників типу "Герань/Гербера". Їх фіксують у повітряному просторі Харківської, Полтавської, Чернігівської, Київської та Черкаської областей.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, країна-агресор Росія може провести новий масштабний ракетно-дроновий удар по території України вже цієї ночі. Про це повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі з посиланням на моніторингові джерела.
Крім того, у ніч на 5 січня Росія здійснює масовану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників та ракет. Причиною оголошення повітряної тривоги стала загроза застосування ворожих БпЛА типу "Шахед", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Нагадаємо, що увечері 1 січня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті сталися пожежі.
Що відомо про літак Ту-95?
Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.
Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.
Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.
