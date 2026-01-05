Рус
Росія підняла "ТУшки" в повітря: коли можуть відбутися пуски ракет

Руслан Іваненко
5 січня 2026, 01:22оновлено 5 січня, 04:46
Російська стратегічна авіація піднімається в повітря та наближається до можливих рубежів для ударів по Україні.
Крылатые ракеты, Ту-95
Експерти попереджають про ймовірні ракетні пуски між 4 та 5 годинами ранку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ підняла Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3 із трьох аеродромів
  • Над Україною перебуває близько 33 ударних дронів "Герань/Гербера"
  • Літаки тримають південний курс та наближаються до можливих рубежів

У ніч на 5 січня українців попередили про можливу нову хвилю ракетних ударів з боку Росії. Як повідомляють моніторингові канали, РФ підняла в повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Напередодні також фіксували активність пунктів управління стратегічної авіації РФ.

Активність стратегічної авіації РФ

Експерти зазначають, що така активність може свідчити про підготовку до бойового вильоту з метою нанесення ударів по території України. Водночас остаточно підтвердити запуски ракет можна буде лише ближче до ранку — після наближення літаків до пускових рубежів.

Які літаки підняла Росія

За наявними даними, станом на 00:54 зафіксовано групу стратегічних бомбардувальників, що вилетіли з аеродромів "Бєлая", "Українка" та "Олєнья". Попередньо відомо про:

  • три борти Ту-95МС з аеродрому "Бєлая";
  • три борти Ту-160 з аеродрому "Українка";
  • два борти Ту-95МС з аеродрому "Олєнья".

Виліт Ту-22М3 та уточнення маршрутів

Крім того, в повітрі зафіксовано борти Ту-22М3. За інформацією аналітиків, щонайменше чотири літаки Ту-22М3 здійснили виліт з аеродрому "Олєнья", тримають південний курс і летять разом із групою Ту-95МС. Район їх перебування наразі уточнюється.

Станом на 02:56 у повітрі перебуває до восьми бортів Ту-95МС з аеродромів "Оленья" та "Бєлая", три літаки Ту-160 з аеродрому "Українка" та чотири Ту-22М3 з аеродрому "Оленья".

Росія підняла 'ТУшки' в повітря: коли можуть відбутися пуски ракет
Літаки якими обстріють Україну / Інфографіка Главреда

Коли можливі ракетні пуски

Моніторингові канали зазначають, що у разі бойового вильоту стратегічна авіація може вийти на пускові рубежі орієнтовно між 4:00 та 5:00 ранку.

Атака дронами по Україні

Також повідомляється, що станом на 00:43 над територією України перебуває близько 33 ударних безпілотників типу "Герань/Гербера". Їх фіксують у повітряному просторі Харківської, Полтавської, Чернігівської, Київської та Черкаської областей.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, країна-агресор Росія може провести новий масштабний ракетно-дроновий удар по території України вже цієї ночі. Про це повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі з посиланням на моніторингові джерела.

Крім того, у ніч на 5 січня Росія здійснює масовану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників та ракет. Причиною оголошення повітряної тривоги стала загроза застосування ворожих БпЛА типу "Шахед", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, що увечері 1 січня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті сталися пожежі.

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Ту-95 новини України Ракетна атака на Україну
