"Загибель" командира РДК: Капустін зробив заяву після гучного інсценування

Голова РДК нагадав про те, що місцем його служби є воєнна розвідка Міноборони України.

Головне:

Капустін зробив публічну заяву після інсценування своєї загибелі

Очільник РДК додав, що у 2026 році може статися ще багато цікавого

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін зробив публічну заяву після інсценування своєї загибелі.

Це було частиною спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України, пояснив він у своєму Telegram.

При цьому глава РДК нагадав про те, що місцем його служби є військова розвідка Міноборони України, а інсценування його смерті стало абсолютним успіхом для ГУР.

Також Капустін зазначив, що багато людей писали йому послання, ніби він "загинув", водночас він вибачився, якщо зіпсував комусь новорічні свята поганими новинами про свою "загибель".

"Вам не повинно бути соромно або ніяково за ваші слова або акції пам'яті, адже все це було зроблено щиро! Я бачив графіті з Німеччини, вуличні акції з Італії та Болгарії, відео та пости друзів і соратників зі США, Австралії, Швеції, Чехії... Я всім вам дуже вдячний і зворушений вашим ставленням", - написав Капустін.

Глава РДК додав, що у 2026 році може статися ще багато цікавого й анонсував "запізнілі новорічні подарунки" від нього особисто.

Що чекає на РФ: у РДК зробили заяву

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін заявив, що в разі приходу РДК до влади Росія в її нинішньому форматі припинить існування. На його думку, на місці сучасної РФ може сформуватися нове державне утворення конфедеративного типу, яке, можливо, носитиме назву "Московія" або "Нова Московія".

Главред писав, що в РДК повідомляли, що в ніч на 27 грудня на фронті нібито загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Його життя нібито обірвалося під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Пізніше глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов привітав командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна і команду ГУР, яка обдурила спецслужби РФ. Убивство Капустіна замовили спецслужби РФ і виділили на реалізацію злочину півмільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що РДК готуються до нового рейду в Росію. Російські добровольчі угруповання, такі як Легіон "Свобода Росії", "РДК" або "Сибірський батальйон", які воюють на боці України, готують нові рейди на територію РФ.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

