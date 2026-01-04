Дрони в небі, літаки вже з ракетами: існує висока загроза масованого удару

Аналітики фіксують високу ймовірність вильоту стратегічних бомбардувальників у нічний час.

Моніторингові канали повідомляють про додаткові пуски ударних безпілотників / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Росія може завдати ракетно-дронового удару по Україні цієї ночі

Фіксують підготовку стратегічної авіації та активні комунікації

Підготовка додаткових пусків ударних безпілотників "Shahed-136"

Країна-агресор Росія може провести новий масштабний ракетно-дроновий удар по території України вже цієї ночі. Про це повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі з посиланням на моніторингові джерела.

Підготовка стратегічної авіації

Аналітики зазначають про високу ймовірність бойового вильоту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3 протягом ночі. Це свідчить про підготовку РФ до застосування стратегічної авіації та можливий ракетний обстріл.

За даними джерел, також відмічено активні комунікації пунктів управління стратегічної авіації Росії.

Пуски ударних безпілотників

Крім того, моніторингові канали повідомляють про додаткові пуски ударних безпілотників типу "Shahed-136" зі сходу та південного сходу. Триває підготовка до повторних і додаткових пусків із пускових ділянок.

РФ змінила тактику масованих обстрілів - експерт

Військовий експерт Олег Жданов звертає увагу на зміну тактики російських атак по Україні. За його оцінкою, противник тепер концентрує удари на окремих районах, завдаючи туди масові удари.

Ракети, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

"Раніше атаки розподілялися по всій території країни, і українські сили могли ефективніше реагувати. Нині ж така концентрація перевантажує систему ППО, яка поки що не готова забезпечити повний рівень безпеки", — зазначив Жданов.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 грудня країна-агресор Росія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали об'єкти інфраструктури та житловий сектор. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Крім того, у ніч на 31 грудня російська окупаційна армія вкотре атакувала житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Нагадаємо, що увечері 1 січня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті сталися пожежі.

Про персону: Андрій Цаплієнко Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.

