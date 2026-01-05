Рус
Переговори у розпалі: відомий клуб намагається викупити нападника "Динамо"

Руслан Іваненко
5 січня 2026, 00:09
91
Клуби ведуть переговори на найвищому рівні, аби знайти компроміс щодо терміну оренди та умов викупу.
Суркис, Динамо
Румунський клуб наполягає на річній оренді нападника / колаж: Главред, фото: wikipedia, instagram.com/vlad.blanuta

Коротко:

  • "Динамо" Бухарест веде переговори з київським "Динамо"
  • Мова йде про повернення нападника Владислава Бленуци
  • Трансфер планують оформити як оренду на наступний сезон

Румунський клуб "Динамо" Бухарест розпочав прямі переговори з головою київського "Динамо" Ігорем Суркісом щодо повернення нападника Владислава Бленуце, повідомляє FANATIK.

За інформацією місцевих ЗМІ, румунська команда готова на всі умови, аби отримати 23-річного футболіста в оренду на наступний сезон.

відео дня

Головне питання – тривалість оренди

Основним питанням у переговорах залишається тривалість оренди. Київський клуб наполягає на піврічній угоді, тоді як у Бухаресті хочуть оренду на рік із можливістю подальшого викупу. Керівництво румунської команди вважає, що короткий термін не дозволить гравцеві повністю адаптуватися та відновити впевненість після нещодавнього скандалу в Києві.

"Ми хочемо орендувати Владислава за будь-яку ціну. Щоб він встиг увійти в команду, набрав форму і став ключовим гравцем", – цитує FANATIK позицію "Динамо" Бухарест.

Переговори тривають на найвищому рівні

Наразі остаточної угоди ще немає, але переговори тривають безпосередньо між клубами на найвищому рівні. Повернення Владислава до Суперліги Румунії поступово набуває реалістичних обрисів.

Як раніше повідомляв Главред, Олександр Кучер залишив посаду головного тренера одеського "Чорноморця". Про це він повідомив в інтерв'ю для "ТаТоТаке".

Крім того, колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився підсумками 2025 року на своїй сторінці у Facebook. Наставник назвав минулий рік одним із найскладніших у своєму житті, проте зазначив, що попрощався з ним із вдячністю за отриманий досвід.

Нагадаємо, що Київське "Динамо" може втратити одного зі своїх ключових півзахисників. Микола Шапаренко стоїть перед важливим вибором у кар'єрі, адже вже найближчими днями розпочнеться зимове трансферне вікно.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

