Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 5 січня
- Коли прийде сильне похолодання
У понеділок, 5 січня, на півночі та заході України переважатиме суха погода, опадів не прогнозується. У решті областей очікується дощ та сніг, місцями можливий мокрий сніг. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"У південній частині України завтра буде переважно дощ, у центральних областях, на Донеччині та Луганщині, у Чернівецькій області та в навколокарпатському районі очікується сніг та мокрий сніг", - йдеться в повідомленні.відео дня
За її словами, температура повітря впродовж дня понеділка коливатиметься в межах -1...-6 °C. У центральних областях від 4 морозу до 1 тепла, у південній частині +3...+7 °C, на півдні Криму до +10 °C.
Якою буде погода у столиці 5 грудня
У Києві 5 січня буде переважно без опадів. Сніг із циклоном, за словами Діденко, підійде до столиці вже 6 січня.
"На дорогах ожеледиця, найближчої ночі -8 градусів, завтра протягом дня очікується -4 градуси", - додала Діденко.
Коли в Україну прийде похолодання
Синоптикиня зазначає, що в кінці найближчого тижня очікується сильне похолодання. Воно буде короткочасне.
Вона зазначила, що на Водохреще очікується погода з невеликими коливаннями градусів та періодичним снігом.
Погода в Україні - новини за темою
Як писав Главред, 4 січня в Україні очікується холодна погода з хмарністю. У північних, східних та центральних областях прогнозують мокрий сніг і дощ.
Наталія Діденко попереджала, що на вихідних в Україні погода буде нестійкою. У Києві переважатиме хмарна погода, невеликий сніг можливий лише ввечері 4 січня.
Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що впродовж нового робочого тижня очікується сильне похолодання. Можливі рясні опади у вигляді дощу/снігу та рвучкий вітер.
Читайте також:
- Україну атакувала сильна магнітна буря: коли вона досягне більшої потужності
- Температура стрибатиме від −12 до +11 градусів: коли погода здивує українців
- Влупила жорстка 6-бальна магнітна буря: Україна під впливом шторму
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред