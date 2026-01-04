Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

Діденко назвала дату сильного похолодання в Україні.

Якою буде погода на Водохреще - прогноз / фото: УНІАН

У понеділок, 5 січня, на півночі та заході України переважатиме суха погода, опадів не прогнозується. У решті областей очікується дощ та сніг, місцями можливий мокрий сніг. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"У південній частині України завтра буде переважно дощ, у центральних областях, на Донеччині та Луганщині, у Чернівецькій області та в навколокарпатському районі очікується сніг та мокрий сніг", - йдеться в повідомленні. відео дня

За її словами, температура повітря впродовж дня понеділка коливатиметься в межах -1...-6 °C. У центральних областях від 4 морозу до 1 тепла, у південній частині +3...+7 °C, на півдні Криму до +10 °C.

Якою буде погода у столиці 5 грудня

У Києві 5 січня буде переважно без опадів. Сніг із циклоном, за словами Діденко, підійде до столиці вже 6 січня.

"На дорогах ожеледиця, найближчої ночі -8 градусів, завтра протягом дня очікується -4 градуси", - додала Діденко.

Погода в Україні 5 січня / Фото: meteoprog.com

Коли в Україну прийде похолодання

Синоптикиня зазначає, що в кінці найближчого тижня очікується сильне похолодання. Воно буде короткочасне.

Вона зазначила, що на Водохреще очікується погода з невеликими коливаннями градусів та періодичним снігом.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, 4 січня в Україні очікується холодна погода з хмарністю. У північних, східних та центральних областях прогнозують мокрий сніг і дощ.

Наталія Діденко попереджала, що на вихідних в Україні погода буде нестійкою. У Києві переважатиме хмарна погода, невеликий сніг можливий лише ввечері 4 січня.

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що впродовж нового робочого тижня очікується сильне похолодання. Можливі рясні опади у вигляді дощу/снігу та рвучкий вітер.

