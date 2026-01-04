Рус
Ціна підскочила на 17%: популярний напій серед українців стрімко дорожчає

Руслана Заклінська
4 січня 2026, 16:08
219
Від початку повномасштабного вторгнення ціна еспресо зросла майже вдвічі.
Ціна підскочила на 17%: популярний напій серед українців стрімко дорожчає
В Україні подорожчала кава / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Середня ціна еспресо в Україні - 41 грн (+17% за рік)
  • Найдорожча кава продається на Львівщині
  • Найдешевше еспресо третій рік поспіль на Хмельниччині

Ранкова кава стає дедалі дорожчим задоволенням для українців. У грудні 2025 року середня вартість чашки еспресо в країні сягнула 41 грн. Про це повідомив повідомили в Опендатабот.

Наразі каву продають на 17% дорожче, ніж торік, коли каву можна було придбати в середньому за 35 грн. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ціна еспресо в Україні зросла майже вдвічі.

Цього року в Україні змінився лідер за вартістю кави. Багаторічний рекордсмен, Одещина, поступилася першим місцем.

Львівщина офіційно стала найдорожчим регіоном для кавоманів. У області за еспресо доведеться віддати в середньому 47 грн (ріст на 19%). Водночас Одещина посіла другу сходинку з ціною 45 грн за чашку.

Попри загальну тенденцію до подорожчання, у деяких областях ціни залишаються демократичними. Третій рік поспіль статус регіону з найдешевшою кавою утримує Хмельниччина - 33 грн за чашку, хоча й там за рік ціна зросла на 18%. По 35 грн еспресо можна випити у Запорізькій та Кіровоградській областях.

Найвищі темпи подорожчання зафіксовані на прифронтовій Сумщині. Лише за один рік ціна на каву в області злетіла на 26%. Якщо раніше регіон був серед найдешевших, то зараз середня ціна піднялася до 36 грн, стрімко наближаючись до загальнонаціональних показників.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Якк зміниться вартість борщового набору в 2026 році - думка експерта

Після рекордно низьких цін на овочі борщового набору через хороший урожай та м’яку погоду після Нового року можливе їхнє здорожчання. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив в інтерв'ю Главреду, що сприятлива погода дозволила знизити витрати на зберігання, і нині капуста, буряк, морква та інші овочі коштують приблизно на 80% дешевше, ніж торік.

Проте, за його словами, під час морозів витрати на зберігання зростуть, і ціни можуть піднятися. Крім того, наприкінці лютого та на початку весни овочі борщового набору подорожчають через зменшення якісної пропозиції на складах. Прогнозується зростання вартості на 10–20%.

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Нагадаємо, яловичина в Україні дорожчає слідом за світовими ринками через скорочення виробництва та зростання експорту. Водночас подальше підвищення цін може зменшити попит, адже м’ясо вже дороге для споживачів.

Також після Нового року в Україні очікується подорожчання продуктів харчування. Найбільше зростуть ціни на курячі яйця - приблизно на 10%.

Як повідомляв Главред, наприкінці 2025 року подорожчали молочні продукти. Вершкове масло, кисломолочна продукція та тверді сири обійдуться українцям дорожче.

Про джерело: Опендатабот

Опендатабот - український сервіс, що спеціалізується на зборі, обробці та візуалізації відкритих даних (open data) з різних державних реєстрів та публічних джерел. Платформа надає інструменти для аналізу інформації про компанії, фінанси, власників, судові справи, публічні закупівлі, податкові дані, а також різні статистичні показники.

    кава продукти харчування ціни на продукти новини України
    Венесуела отримала виконувача обов'язків президента - хто ним став

    08:10

    Кремль усе менше довіряє КадировуПогляд

    07:44

    Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим - NYT

