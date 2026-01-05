Учені приголомшили відкриттям і розкрили секрет Сонця: несподіваний прорив

За світністю і масою Сонце ближче до порівняно слабких зірок, тому й потрапляє в категорію карликів.

https://glavred.net/nauka/uchenye-oshelomili-otkrytiem-i-raskryli-sekret-solnca-neozhidannyy-proryv-10729421.html Посилання скопійоване

Розкрито важливі факти про Сонце / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, згенероване ШІ

Ви дізнаєтеся:

За світністю і масою Сонце ближче до порівняно слабких зірок

Звичне визначення "жовта зірка" не зовсім точне

Хоча Сонце здається гігантським - його діаметр перевищує земний більш ніж у сто разів, - в астрономії воно належить до розряду карликових зірок.

Класифікація залежить не від абсолютних розмірів, а від характеристик випромінювання і стадії розвитку. Про це повідомляє LiveScience.

відео дня

Як пояснює професор Рочестерського технологічного інституту Майкл Річмонд, за світимістю і масою Сонце ближче до порівняно слабких зірок, тому і потрапляє до категорії карликів, незважаючи на свої значні габарити порівняно з планетами.

При цьому і звичне визначення "жовта зірка" не зовсім точне. Пік сонячного випромінювання припадає на зелену частину спектра, а загалом світло Сонця є білим. Жовтим воно здається через розсіювання світла в земній атмосфері - за тим самим принципом, через який небо виглядає блакитним.

З плином часу Сонце поступово змінюється: з початку своєї основної фази воно вже збільшилося приблизно на 10% і продовжить розширюватися, залишаючись при цьому карликовою зіркою. Лише за близько 5 мільярдів років, вичерпавши запаси водню, воно перейде в стадію червоного гіганта, значно збільшиться в розмірах і, за прогнозами вчених, може поглинути орбіти Венери і, можливо, Землі.

Відкриття у Всесвіті: що говорять учені

Вчені-астрономи повідомили про вражаюче відкриття: їм вдалося виявити наймасштабніший і водночас найдавніший запас води, відомий на сьогоднішній день. Гігантське скупчення водяної пари зафіксували в околицях квазара APM 08279+5255, який розташований на відстані понад 12 мільярдів світлових років від нашої планети.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Інші цікаві матеріали:

Про джерело: Live Science Live Science — один із найбільших та найавторитетніших науково-популярних сайтів. Видання публікує статті про космос, тварин, здоров'я, археологію, поведінку людини, планету Земля та інші галузі. Воно прагне донести наукові новини та інформацію до широкої аудиторії. Крім статей новин, Live Science також включає довідковий розділ, посилання на інші веб-сайти, а іноді й матеріали, що розвінчують наукові міфи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред