До семи годин без світла: ДТЕК оновив графік відключень для Дніпропетровщини 5 січня

https://glavred.net/energy/do-semi-chasov-bez-sveta-dtek-obnovil-grafik-otklyucheniy-dlya-dnepropetrovshchiny-5-yanvarya-10729376.html Посилання скопійоване

У понеділок, 5 січня, у більшості областей України запроваджуються погодинні відключення електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло вимикатимуть від двох до трьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.

За інформацією компанії, обмеження торкнуться всіх черг споживачів.

"У разі змін компанія обіцяє оперативно інформувати громадян через свій телеграм-канал", — зазначають у ДТЕК.

відео дня

Графіки відключень для кожної черги

Черги 1.1 та 1.2

00:00–00:30

07:30–14:30

18:00–21:30

Черга 2.1

00:00–00:30

07:30–11:00

18:00–21:30

Черга 2.2

08:00–11:00

18:00–23:00

Черга 3.1

00:30–04:00

11:00–14:30

21:30–24:00

Черга 3.2

11:00–14:30

21:30–24:00

Черга 4.1

00:30–04:00

11:00–18:00

21:30–24:00

Черга 4.2

00:30–04:00

11:00–18:00

21:30–24:00

Черга 5.1

04:00–07:30

10:00–11:00

14:30–20:00

Черга 5.2

04:00–07:30

14:30–21:30

Черга 6.1

04:00–07:30

14:30–18:00

Черга 6.2

06:00–11:00

14:30–18:00

Мешканці Дніпра можуть перевірити свій персональний графік відключень на сайті ДТЕК, ввівши адресу у відповідне поле.

Компанія пояснює: "Всі споживачі поділені на шість черг. Якщо обмеження вводяться для трьох черг, тимчасово відключають електроенергію приблизно у половини населення регіону.

Збільшення кількості черг охоплює більшу частину абонентів, тоді як за меншої кількості світло залишається доступним більшості споживачів".

На території Дніпропетровщини працюють "Пункти незламності"". Їхнє розташування можна дізнатися на сайті Дніпропетровської ОВА. Пункти функціонують у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години.

Пункт незламності Нікопольської громади працює цілодобово, інші відкриваються за потреби. Відвідувачам доступні світло, тепло, вода, а також можливість безкоштовно випити чаю, підзарядити гаджети та відпочити.

Новина доповнюється . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред