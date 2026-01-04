Шуба за мільйон: дружина Олександра Усика приголомшила скандальною обновкою

Екатерину Усик раскритиковали за носку натурального меха.

Катерина та Олександр Усик у Буковелі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Усик

Ви дізнаєтеся:

Катерина Усик показалася в шубі за мільйон гривень

Що обурило українців у мережі

Дружина українського боксера Олександра Усика разом із чоловіком проводить зимові свята в Буковелі, де вирішила вигуляти розкішну шубу з натурального хутра. Знімки із сімейного відпочинку Катерина Усик розмістила в Instagram.

На світлинах Олександр і Катерина насолоджувалися зимовою прогулянкою з дітьми. На одному зі знімків пара мило обіймається. Батьків повеселила молодша донька Марія - вона із задоволенням бігала засніженою галявиною та досліджувала світ разом із татом-чемпіоном.

Катерина Усик у шиншиловій шубі / фото: instagram.com, Катерина Усик

"Новий рік - це не про ідеальні плани. Це про тепло, людей поруч, про надію навіть після складного року. Нехай у новому році буде більше обіймів, щирих розмов, спокійних вечорів і моментів", - підписала знімки Катерина.

Однак увагу користувачів мережі привернула не тільки мила сімейна атмосфера, а й вбрання Усик. Дівчина з'явилася в шубі зі світлого хутра шиншили. У Threads припустили ймовірну вартість розкішного предмета гардероба. На сайті бренду ціна такої шуби перевищує мільйон гривень.

Вартість шуби Катерини Усик / скрін MalaMati

Коментаторів обурила не стільки вартість виробу, скільки використання натурального хутра шиншили для його пошиття. Користувачі висловили думку, що вбивство тварин заради предметів розкоші має залишитися в минулому. Водночас знайшлися і захисники, які зазначили, що люди, як і раніше, носять натуральну шкіру і вживають м'ясо в їжу.

Катерина Усик з донькою / фото: instagram.com, Катерина Усик

"Ну от як можна підтримувати вбивство таких милашкінсів, коли світ давно придумав штучне хутро?"

"Я так люблю шиншил, вони кумедні, дуже тендітні веселі звірятка. Як можна здерти шкіру з цього маленького беззахисного створіння? Як можна носити шубу з їхнього хутра, знаючи, як це хутро для шуби добувається?"

"Чесно кажучи, не розумію, чому вам є до цього діло, цих тварин спеціально розводять, як і корів, свиней, курей та інших тварин"

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

