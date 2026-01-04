Шуба за мільйон: дружина Олександра Усика приголомшила скандальною обновкою

Ви дізнаєтеся:
Дружина українського боксера Олександра Усика разом із чоловіком проводить зимові свята в Буковелі, де вирішила вигуляти розкішну шубу з натурального хутра. Знімки із сімейного відпочинку Катерина Усик розмістила в Instagram.
На світлинах Олександр і Катерина насолоджувалися зимовою прогулянкою з дітьми. На одному зі знімків пара мило обіймається. Батьків повеселила молодша донька Марія - вона із задоволенням бігала засніженою галявиною та досліджувала світ разом із татом-чемпіоном.
"Новий рік - це не про ідеальні плани. Це про тепло, людей поруч, про надію навіть після складного року. Нехай у новому році буде більше обіймів, щирих розмов, спокійних вечорів і моментів", - підписала знімки Катерина.
Однак увагу користувачів мережі привернула не тільки мила сімейна атмосфера, а й вбрання Усик. Дівчина з'явилася в шубі зі світлого хутра шиншили. У Threads припустили ймовірну вартість розкішного предмета гардероба. На сайті бренду ціна такої шуби перевищує мільйон гривень.
Коментаторів обурила не стільки вартість виробу, скільки використання натурального хутра шиншили для його пошиття. Користувачі висловили думку, що вбивство тварин заради предметів розкоші має залишитися в минулому. Водночас знайшлися і захисники, які зазначили, що люди, як і раніше, носять натуральну шкіру і вживають м'ясо в їжу.
"Ну от як можна підтримувати вбивство таких милашкінсів, коли світ давно придумав штучне хутро?"
"Я так люблю шиншил, вони кумедні, дуже тендітні веселі звірятка. Як можна здерти шкіру з цього маленького беззахисного створіння? Як можна носити шубу з їхнього хутра, знаючи, як це хутро для шуби добувається?"
"Чесно кажучи, не розумію, чому вам є до цього діло, цих тварин спеціально розводять, як і корів, свиней, курей та інших тварин"
Про персону: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
