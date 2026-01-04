Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росіяни озброюють "Шахеди" ракетами: Флеш оприлюднив тривожні фото

Дар'я Пшеничник
4 січня 2026, 20:23
116
Дрон обладнаний камерою і радіомодемом.
Шахед с ПЗРК
Росіяни почали встановлювати на шахедах ПЗРК / Колаж: Главред, фото: Флеш/Telegram

Ключове:

  • На "Шахеді" вперше виявили встановлений ПЗРК
  • РФ модернізує дрони для ураження української авіації
  • Експерти попереджають пілотів про нову загрозу

Українські фахівці вперше зафіксували російський ударний дрон типу "Шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Про нову загрозу повідомив експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

За його словами, модифікований БПЛА виявили 4 січня. На дрон окупанти встановили ПЗРК, ймовірно, щоб ускладнити роботу української армійської авіації та збільшити шанси дрона уникнути перехоплення.

відео дня

"Шахед" обладнали камерою та радіомодемом, а запуск ракети здійснює оператор, який керує апаратом із території РФ. "Флеш" закликав українських пілотів врахувати появу нової загрози, уникати зближення з дронами на зустрічних курсах і бути особливо обережними під час маневрів.

ПЗРК зазвичай використовують для ураження низьколітаючих цілей — вертольотів, літаків, безпілотників і крилатих ракет. Такі комплекси можуть оснащуватися різними типами наведення: тепловим, лазерним або ручним, що робить їх небезпечними навіть у руках оператора, який працює дистанційно.

Дивіться відео, яке оприлюднив експерт та показав нову модернізацію ворожих дронів:

Росіяни озброюють 'Шахеди' ракетами: Флеш оприлюднив тривожні фото

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, суттєво ускладнює їх придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі, пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дозволяють прикривати лише найбільш важливі для країни об’єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалої та стабільної технологічної співпраці між Росією та Китаєм.

Модернізація російської зброї - новини по темі

Раніше Главред розповідав, що армія країни-агресорки Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожекотори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів та авіації.

Також російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію. Еексперт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Нагадаємо, дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Варто також ознайомитись:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони Дрон Shahed-136
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як вимикатимуть світло в Києві та області: ДТЕК опублікував графік на 5 січня

Як вимикатимуть світло в Києві та області: ДТЕК опублікував графік на 5 січня

21:02Енергетика
Росіяни озброюють "Шахеди" ракетами: Флеш оприлюднив тривожні фото

Росіяни озброюють "Шахеди" ракетами: Флеш оприлюднив тривожні фото

20:23Війна
До семи годин без світла: ДТЕК оновив графік відключень для Дніпропетровщини 5 січня

До семи годин без світла: ДТЕК оновив графік відключень для Дніпропетровщини 5 січня

20:16Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Останні новини

21:02

Як вимикатимуть світло в Києві та області: ДТЕК опублікував графік на 5 січня

20:24

Варити більше не треба: Мережу підірвав революційний спосіб приготування макаронівВідео

20:23

Росіяни озброюють "Шахеди" ракетами: Флеш оприлюднив тривожні фото

20:16

До семи годин без світла: ДТЕК оновив графік відключень для Дніпропетровщини 5 січняФото

20:05

США поступово стискають РФ: що чекає Україну в 2026 -муПогляд

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
19:29

Китай не допустить поразки РФ: розкрито тривожний сценарій закінчення війни

19:13

Як зупинити проростання картоплі: прості лайфхаки для міського зберіганняВідео

18:54

Відключення світла 5 січня: Укренерго пояснило, хто потрапить під обмеження

18:48

УЗ призупинила продаж квитків на деякі рейси: що стало причиною та коли відновлять

Реклама
18:34

Коли насправді треба прибирати ялинку - названо важливу дату у 2026 році

18:27

"Загибель" командира РДК: Капустін зробив заяву після гучного інсценування

18:11

Китайський гороскоп на завтра 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

17:43

Захоплення Мадуро США — тривожний дзвіночок для Кремля, — Le Monde

17:36

Під загрозою велике місто на сході: "сіра зона" ламає сценарій наступу

17:23

Де в Києві живе містика: від Лисої гори до Зеленого театру

17:13

Водіїв закликали одягнути шкарпетки на дзеркала авто - яка причина

17:06

Скільки може коштувати євро у 2026 році: зʼявився неочікуваний прогноз

17:05

Шуба за мільйон: дружина Олександра Усика приголомшила скандальною обновкою

16:32

Хто насправді контролює Родинське: у ЗСУ прокоментували гучні заяви РФ

16:27

Фотообман часу: розкрито секрет, чому предки мали старший вигляд у молодості

Реклама
16:23

Як Росія стерла Черкесію: геноцид, про який мовчать підручники

16:12

Без цього аксесуара не обійтися в холоди: як вибрати рукавички на зимуВідео

16:08

Ціна підскочила на 17%: популярний напій серед українців стрімко дорожчає

16:06

Неможливо відірватися: готуємо божественну намазку за 5 хвилин

15:42

ДНК без магії: що насправді стоїть за генетичним кодом

15:35

Очікується зростання: стало відомо, скільки Україна виробляє далекобійних дронів

15:28

РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

15:10

В Україні масово відраховують студентів з університетів: у чому причина

14:21

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

14:16

Тільки ці китайські знаки зодіаку будуть найуспішнішими у 2026 році

14:10

ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетниківВідео

14:08

Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

13:51

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

13:39

Люкс без смаку: що псує образ навіть із дорогими брендами

13:21

Чоловік наважився відчинити двері, повз які проходив 40 років: що він там знайшовФото

13:03

Не лише з часником: чому сало годувало армії та літало в космос

13:00

"Треба все закінчити": Цимбалюк зробив заяву про переможницю "Холостяка"

12:59

Ексочільник Держприкордонслужби Дейнеко отримав нову посаду - перші деталі

12:57

План з'явився ще понад 60 років тому: чому у Львові насправді немає метроВідео

12:41

Росіяни готують новий наступ: яке місто України хоче захопити ворог до лютого

Реклама
12:05

"Проходить лікування через контузію": Вітвіцька розповіла про службу нареченого-воїна

12:02

Любовний гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня

11:52

"Підстав очікувати миру немає": війна завершиться не в Україні - The Independent

11:50

Фінансовий гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня

11:44

Морози до -20°C, сніг і шквальний вітер: відома дата лютого похолодання

11:21

У Києві вибухнуло авто біля житлових будинків - є постраждалі

10:48

"Кілька разів сходилися": колишня Цимбалюка розкрила їхні стосунки

10:31

Путін перед складним вибором: усі сценарії для диктатора ризиковані - The Times

10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

10:15

"Без ілюзій": експерт розкрив, що насправді стоїть за призначенням Буданова

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти