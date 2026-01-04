Росіяни озброюють 'Шахеди' ракетами: Флеш оприлюднив тривожні фото

Дрон обладнаний камерою і радіомодемом.

Росіяни почали встановлювати на шахедах ПЗРК / Колаж: Главред, фото: Флеш/Telegram

На "Шахеді" вперше виявили встановлений ПЗРК

РФ модернізує дрони для ураження української авіації

Експерти попереджають пілотів про нову загрозу

Українські фахівці вперше зафіксували російський ударний дрон типу "Шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Про нову загрозу повідомив експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

За його словами, модифікований БПЛА виявили 4 січня. На дрон окупанти встановили ПЗРК, ймовірно, щоб ускладнити роботу української армійської авіації та збільшити шанси дрона уникнути перехоплення.

"Шахед" обладнали камерою та радіомодемом, а запуск ракети здійснює оператор, який керує апаратом із території РФ. "Флеш" закликав українських пілотів врахувати появу нової загрози, уникати зближення з дронами на зустрічних курсах і бути особливо обережними під час маневрів.

ПЗРК зазвичай використовують для ураження низьколітаючих цілей — вертольотів, літаків, безпілотників і крилатих ракет. Такі комплекси можуть оснащуватися різними типами наведення: тепловим, лазерним або ручним, що робить їх небезпечними навіть у руках оператора, який працює дистанційно.

Дивіться відео, яке оприлюднив експерт та показав нову модернізацію ворожих дронів:

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, суттєво ускладнює їх придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі, пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дозволяють прикривати лише найбільш важливі для країни об’єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалої та стабільної технологічної співпраці між Росією та Китаєм.

Модернізація російської зброї - новини по темі

Раніше Главред розповідав, що армія країни-агресорки Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожекотори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів та авіації.

Також російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію. Еексперт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Нагадаємо, дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

