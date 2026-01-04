Хто насправді контролює Родинське: у ЗСУ прокоментували гучні заяви РФ

Станом на 4 січня Родинське перебуває під контролем Сил оборони.

Родинское / Коллаж: Главред, фото: Скриншот видео

Основні тези:

РФ поширює фейк про "захоплення" Родинського

Українські військові утримують ключові позиції, ворог зазнає втрат

DeepState фіксує лише часткове просування РФ поблизу населеного пункту

Російські інформаційні ресурси останніми днями активно розганяють заяви про нібито встановлення контролю над містом Родинське в Покровському районі. Українські військові називають це черговою інформаційною операцією Кремля.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ підтвердило, що станом на 4 січня ситуація в районі залишається контрольованою, а Родинське — під захистом Сил оборони.

У військовому відомстві наголошують, що підрозділи утримують ключові позиції, а російські війська зазнають значних втрат у техніці та особовому складі. Бойова робота триває безперервно, попри спроби ворога посилити тиск на напрямку.

"Росія систематично застосовує дезінформацію як елемент війни", — підкреслили в ДШВ, коментуючи чергову хвилю фейкових повідомлень.

Аналітики проєкту DeepState також не підтверджують заяви РФ. За їхніми даними станом на 28 грудня 2025 року, російські підрозділи лише частково просунулися в районі Родинського та Червоного Лиману, але про захоплення міста не йшлося.

РФ змінила тактику наступу на Донеччині

Главред писав, що за словами командира 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євгена Ласійчука, окупаційні війська РФ тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях.

Ворог наразі застосовує тактику безперервних піхотних атак. Малі піхотні групи окупантів намагаються "інфільтруватися" на північ Покровська під час погіршення погоди, однак українські захисники зупиняють ці спроби.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила десятки спроб протиснути український захист північніше залізниці у Покровську, але усі вони були невдалі.

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують залишатися в Покровську, оскільки таке рішення є стратегічним. Відступ із Покровська означатиме втрату панівних висот.

Напередодні стало відомо, що окупанти контролюють приблизно половину міста. Проте ворог не може спокійно заходити у Покровськ, тому що всі підступи до нього перебувають під контролем дії українських дронів.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

